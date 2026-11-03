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aovivo
Spotify Camp Nou Barcelona, Espanha
Barcelona Barcelona
1 × 0
Aston Villa Aston Villa

4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Terça-feira, 03/1117h

Minuto a Minuto: Barcelona X Aston Villa - 03/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos um minuto de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Raphael Dias Belloli (Barcelona).

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Nicolas Jackson (Aston Villa).

bola

44'

1ºTEMPO

Um amarelo pra cada lado pra acalmar os ânimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Jackson e Raphinha se desentendem no meio de campo, após atacante do Villa dividir solando com Pau Cubarsí e tentar levantar o zagueiro na sequência.

bola

43'

1ºTEMPO

Na sua tranquilidade habitual, Barcelona segue trabalhando a bola com qualidade pelo meio de campo.

bola

42'

1ºTEMPO

João Gomes tenta carregar pelo meio de campo. Lamine Yamal ajuda na marcação e desarma bonito.

bola

41'

1ºTEMPO

Maatsen é lançado na esquerda de ataque, erra passe e bola fica de graça com Joan Garcia.

bola

40'

1ºTEMPO

Fermín López recebe no fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Marcação corta e joga pra escanteio.

bola

39'

1ºTEMPO

Segue com a posse de bola o Barça, agora no campo de ataque.

bola

38'

1ºTEMPO

Diminuindo o ritmo do jogo, Barcelona roda a bola pelo meio de campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Lamine Yamal carrega pelo ala direita de campo. Buendía chega junto e faz o desarme limpo.

bola

36'

1ºTEMPO

Contra ataque de Jackson pela direita. Ele entra na área do Barça e bate. Zaga trava e bola sai em escanteio.

bola

35'

1ºTEMPO

Raphinha entra costurando na área visitante. Pau Torres corta no momento exato.

bola

34'

1ºTEMPO

Jackson é lançado no ataque pela direita por McGinn. Bola corre demais e sai pela linha lateral.

bola

33'

1ºTEMPO

Lamine Yamal tenta drible pela direita de ataque e perde a bola.

bola

32'

1ºTEMPO

JOAN GARCIAAA! Manzambi recebe no ataque, limpa o marcador e bate forte de dentro da área mandante. Joan García espalma.

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Emiliano Buendía (Aston Villa).

bola

30'

1ºTEMPO

Fermín López é derrubado por Buendía no meio de campo e fica pedindo falta. Juiz manda seguir.

bola

29'

1ºTEMPO

Segue comandando as ações da partida o time da casa.

bola

28'

1ºTEMPO

Lamine Yamal avança pela direita de ataque e passa pra Raphinha. Brasileiro erra domínio e Suzuki fica com ela.

bola

27'

1ºTEMPO

Fariñas prende demais a bola pela direita de ataque e é desarmado.

bola

26'

1ºTEMPO

SUZUUUKI! Mais uma saída errada do Aston Villa. O goleiro japonês passa pra João Gomes, que não domina. Fermín divide e bola sobra com Gordon, que chuta forte e goleirão espalma.

bola

25'

1ºTEMPO

Jackson tenta interceptar jogada no ataque e toca a mão na bola. Infração é apontada.

bola

24'

1ºTEMPO

Fermín López é lançado por Yamal na direita de ataque, mas não domina e bola fica com Suzuki.

bola

23'

1ºTEMPO

João Cancelo cruza pela esquerda de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

22'

1ºTEMPO

Acalma o jogo e troca passes no meio de campo o Barça.

bola

21'

1ºTEMPO

Bola pra Jackson no comando de ataque, completamente livre. Joan García faz boa leitura da jogada, deixa sua grande área e manda um bico pra linha lateral.

bola

20'

1ºTEMPO

QUASE! Jackson faz boa jogada pela direita de ataque e rola para o meio. Manzambi chapa de primeira, mas pega mal na bola.

bola

19'

1ºTEMPO

Maatsen leva um rapa de Yamal no meio de campo. Falta marcada.

bola

18'

1ºTEMPO

Marca alto o time da casa. Villa encontra dificuldades na sua saída de jogo.

bola

17'

1ºTEMPO

Manzambi prende demais a bola pelo meio de campo e acaba desarmado.

bola

16'

1ºTEMPO

Gordon carrega até o fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Yamal finaliza mal e manda pra fora.

bola

15'

1ºTEMPO

Equipe inglesa precisa se reorganizar na partida se quiser reverter a situação.

bola

14'

1ºTEMPO

Barcelona controla o jogo e encontra muitos espaços em campo.

bola

13'

1ºTEMPO

Lamine Yamal vai ao fundo pela direita de ataque, adianta demais e sai com bola e tudo.

bola

12'

1ºTEMPO

Todo o planejamento do Villa para a partida precida mudar. Equipe agora tem que correr atrás do prejuízo.

bola

11'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Ian Maatsen (Aston Villa).

bola

10'

1ºTEMPO

Após cobrança de escanteio da esquerda, João Gomes fuzila. Bola carimba a zaga e sai em novo escanteio.

bola

9'

1ºTEMPO

UHHH! Cash aproveita cruzamento da esquerda e finaliza. Bola desvia e passa perto do poste direito. Escanteio.

bola

8'

1ºTEMPO

Um baita presente dado pelo brasileiro João Gomes.

bola

7'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL! Saída errada da defesa do Aston Villa. João Gomes dá um passe pra Lamine Yamal dentro da sua área. Ele ajeita pra canhota e balança a rede. Barça na frente.

inicio

7'

1ºTEMPO

Gol do Barcelona! Lamine Yamal marca.

bola

6'

1ºTEMPO

Raphinha cobra a falta com veneno. Bola passa à direita do gol de Zion Suzuki.

bola

6'

1ºTEMPO

Falta em Lamine Yamal na entrada da área do Villa. Olha o perigo. Boa chance para o Barça.

bola

5'

1ºTEMPO

Fermín López recebe de Lamine Yamal na direita de ataque. Ele tenta cruzar, mas é travado pela marcação.

bola

4'

1ºTEMPO

Villa se mantém no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

3'

1ºTEMPO

Barcelona roda a bola pela faixa central de campo.

bola

2'

1ºTEMPO

Muita chuva na Catalunha, mas gramado do Spotify Camp Nou, como sempre, impecável.

bola

1'

1ºTEMPO

O Barcelona joga de camisas listradas em azul e grená e calções e meiões azuis. O Aston Villa vem a campo de camisas em azul claro e calções e meiões brancos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Barcelona x Aston Villa!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Davide Massa (ITA), auxiliado por Filippo Meli (ITA) e Alessio Berti (ITA).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aston Villa definido por Unai Emery: Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres e Maatsen; Kamara, João Gomes, McGinn, Manzambi e Buendia; Nicolas Jackson.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Barcelona escalado por Hansi Flick: Joan Garcia; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Gordon e Raphinha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Bardghji, Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Espart e Kounde, lesionados. Os visitantes não contarão com Onana, Ruggeri e Wan-Bissaka, entregues ao departamento médico. Cisse e Madjo, fora da lista, também são ausências confirmadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Regulamento: a UEFA Champions League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time jogará 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado inglês, o objetivo é um só: conseguir um bom resultado, independentemente de jogar fora de casa e do adversário em questão. A equipe tem 100% de aproveitamento na competição, com 3 vitórias convincentes em 3 jogos. Se manter entre os primeiros colocados é considerado fundamental para as pretensões do time.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os espanhóis vivem um momento sensacional, mas perderam uma sequência de 11 vitórias consecutivas em jogos oficiais justamente contra o PSG, na rodada passada da Champions e, em seguida foram derrotados em casa pelo rival Real Madrid, por 2x1, em LaLiga. A equipe aparentemente já superou as duas derrotas, tendo em vista que aplicou um sonoro 6x1 no Alavés, também em LaLiga. O time conta com o apoio dos seus torcedores pra vencer e entrar entre os oito na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes na competição, o Barça foi derrotado fora de casa para o PSG por 4x2, enquanto o Villa recebeu o Viking e levou a melhor, vencendo por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Barcelona venceu 2, o Aston Villa levou a melhor em 1 oportunidade, além de 1 empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na Catalunha, Espanha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona e Aston Villa, jogo válido pela 4ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 26/27. A bola começa a rolar às 17h.

Barcelona FCB

  • H. Flick

    TECNICO

Aston Villa AVI

  • Unai Emery

    TECNICO

  • Davide Massa

    ÁRBITRO

Barcelona FCB
Aston Villa AVI

GOLS

Gol Lamine Yamal
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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