4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Terça-feira, 03/11•17h
Minuto a Minuto: Barcelona X Aston Villa - 03/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos um minuto de acréscimo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Raphael Dias Belloli (Barcelona).
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nicolas Jackson (Aston Villa).
44'
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1ºTEMPO
Um amarelo pra cada lado pra acalmar os ânimos.
44'
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1ºTEMPO
Jackson e Raphinha se desentendem no meio de campo, após atacante do Villa dividir solando com Pau Cubarsí e tentar levantar o zagueiro na sequência.
43'
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1ºTEMPO
Na sua tranquilidade habitual, Barcelona segue trabalhando a bola com qualidade pelo meio de campo.
42'
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1ºTEMPO
João Gomes tenta carregar pelo meio de campo. Lamine Yamal ajuda na marcação e desarma bonito.
41'
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1ºTEMPO
Maatsen é lançado na esquerda de ataque, erra passe e bola fica de graça com Joan Garcia.
40'
•
1ºTEMPO
Fermín López recebe no fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Marcação corta e joga pra escanteio.
39'
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1ºTEMPO
Segue com a posse de bola o Barça, agora no campo de ataque.
38'
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1ºTEMPO
Diminuindo o ritmo do jogo, Barcelona roda a bola pelo meio de campo.
37'
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1ºTEMPO
Lamine Yamal carrega pelo ala direita de campo. Buendía chega junto e faz o desarme limpo.
36'
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1ºTEMPO
Contra ataque de Jackson pela direita. Ele entra na área do Barça e bate. Zaga trava e bola sai em escanteio.
35'
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1ºTEMPO
Raphinha entra costurando na área visitante. Pau Torres corta no momento exato.
34'
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1ºTEMPO
Jackson é lançado no ataque pela direita por McGinn. Bola corre demais e sai pela linha lateral.
33'
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1ºTEMPO
Lamine Yamal tenta drible pela direita de ataque e perde a bola.
32'
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1ºTEMPO
JOAN GARCIAAA! Manzambi recebe no ataque, limpa o marcador e bate forte de dentro da área mandante. Joan García espalma.
31'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Emiliano Buendía (Aston Villa).
30'
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1ºTEMPO
Fermín López é derrubado por Buendía no meio de campo e fica pedindo falta. Juiz manda seguir.
29'
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1ºTEMPO
Segue comandando as ações da partida o time da casa.
28'
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1ºTEMPO
Lamine Yamal avança pela direita de ataque e passa pra Raphinha. Brasileiro erra domínio e Suzuki fica com ela.
27'
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1ºTEMPO
Fariñas prende demais a bola pela direita de ataque e é desarmado.
26'
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1ºTEMPO
SUZUUUKI! Mais uma saída errada do Aston Villa. O goleiro japonês passa pra João Gomes, que não domina. Fermín divide e bola sobra com Gordon, que chuta forte e goleirão espalma.
25'
•
1ºTEMPO
Jackson tenta interceptar jogada no ataque e toca a mão na bola. Infração é apontada.
24'
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1ºTEMPO
Fermín López é lançado por Yamal na direita de ataque, mas não domina e bola fica com Suzuki.
23'
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1ºTEMPO
João Cancelo cruza pela esquerda de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
22'
•
1ºTEMPO
Acalma o jogo e troca passes no meio de campo o Barça.
21'
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1ºTEMPO
Bola pra Jackson no comando de ataque, completamente livre. Joan García faz boa leitura da jogada, deixa sua grande área e manda um bico pra linha lateral.
20'
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1ºTEMPO
QUASE! Jackson faz boa jogada pela direita de ataque e rola para o meio. Manzambi chapa de primeira, mas pega mal na bola.
19'
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1ºTEMPO
Maatsen leva um rapa de Yamal no meio de campo. Falta marcada.
18'
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1ºTEMPO
Marca alto o time da casa. Villa encontra dificuldades na sua saída de jogo.
17'
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1ºTEMPO
Manzambi prende demais a bola pelo meio de campo e acaba desarmado.
16'
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1ºTEMPO
Gordon carrega até o fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Yamal finaliza mal e manda pra fora.
15'
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1ºTEMPO
Equipe inglesa precisa se reorganizar na partida se quiser reverter a situação.
14'
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1ºTEMPO
Barcelona controla o jogo e encontra muitos espaços em campo.
13'
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1ºTEMPO
Lamine Yamal vai ao fundo pela direita de ataque, adianta demais e sai com bola e tudo.
12'
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1ºTEMPO
Todo o planejamento do Villa para a partida precida mudar. Equipe agora tem que correr atrás do prejuízo.
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ian Maatsen (Aston Villa).
10'
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1ºTEMPO
Após cobrança de escanteio da esquerda, João Gomes fuzila. Bola carimba a zaga e sai em novo escanteio.
9'
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1ºTEMPO
UHHH! Cash aproveita cruzamento da esquerda e finaliza. Bola desvia e passa perto do poste direito. Escanteio.
8'
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1ºTEMPO
Um baita presente dado pelo brasileiro João Gomes.
7'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL! Saída errada da defesa do Aston Villa. João Gomes dá um passe pra Lamine Yamal dentro da sua área. Ele ajeita pra canhota e balança a rede. Barça na frente.
7'
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1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Lamine Yamal marca.
6'
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1ºTEMPO
Raphinha cobra a falta com veneno. Bola passa à direita do gol de Zion Suzuki.
6'
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1ºTEMPO
Falta em Lamine Yamal na entrada da área do Villa. Olha o perigo. Boa chance para o Barça.
5'
•
1ºTEMPO
Fermín López recebe de Lamine Yamal na direita de ataque. Ele tenta cruzar, mas é travado pela marcação.
4'
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1ºTEMPO
Villa se mantém no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
3'
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1ºTEMPO
Barcelona roda a bola pela faixa central de campo.
2'
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1ºTEMPO
Muita chuva na Catalunha, mas gramado do Spotify Camp Nou, como sempre, impecável.
1'
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1ºTEMPO
O Barcelona joga de camisas listradas em azul e grená e calções e meiões azuis. O Aston Villa vem a campo de camisas em azul claro e calções e meiões brancos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Barcelona x Aston Villa!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Davide Massa (ITA), auxiliado por Filippo Meli (ITA) e Alessio Berti (ITA).
PRÉ-JOGO
Aston Villa definido por Unai Emery: Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres e Maatsen; Kamara, João Gomes, McGinn, Manzambi e Buendia; Nicolas Jackson.
PRÉ-JOGO
Barcelona escalado por Hansi Flick: Joan Garcia; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Gordon e Raphinha.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Bardghji, Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Espart e Kounde, lesionados. Os visitantes não contarão com Onana, Ruggeri e Wan-Bissaka, entregues ao departamento médico. Cisse e Madjo, fora da lista, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Regulamento: a UEFA Champions League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time jogará 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).
PRÉ-JOGO
Pelo lado inglês, o objetivo é um só: conseguir um bom resultado, independentemente de jogar fora de casa e do adversário em questão. A equipe tem 100% de aproveitamento na competição, com 3 vitórias convincentes em 3 jogos. Se manter entre os primeiros colocados é considerado fundamental para as pretensões do time.
PRÉ-JOGO
Os espanhóis vivem um momento sensacional, mas perderam uma sequência de 11 vitórias consecutivas em jogos oficiais justamente contra o PSG, na rodada passada da Champions e, em seguida foram derrotados em casa pelo rival Real Madrid, por 2x1, em LaLiga. A equipe aparentemente já superou as duas derrotas, tendo em vista que aplicou um sonoro 6x1 no Alavés, também em LaLiga. O time conta com o apoio dos seus torcedores pra vencer e entrar entre os oito na tabela.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes na competição, o Barça foi derrotado fora de casa para o PSG por 4x2, enquanto o Villa recebeu o Viking e levou a melhor, vencendo por 3x1.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Barcelona venceu 2, o Aston Villa levou a melhor em 1 oportunidade, além de 1 empate.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na Catalunha, Espanha.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona e Aston Villa, jogo válido pela 4ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 26/27. A bola começa a rolar às 17h.
H. Flick
TECNICO
Unai Emery
TECNICO
Davide Massa
ÁRBITRO