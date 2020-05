WhatsApp ganha função de respostas rápidas em conversas com empresas

Uma nova função que atende empresas que oferecem atendimento ao consumidor por meio do WhatApp foi disponibilizado recentemente. Agora, botões de respostas rápidas surgem com opções predefinidas para que a comunicação seja feita de forma mais rápida e assertiva entre usuários e bots. O recurso foi desenvolvido pela empresa brasileira Wawy, que pertence a Movile, do do iFood.

Segundo a empresa, a solução já mostra resultados satisfatórios. Em teste com um chatbot para a área de RH, a Ada, que tem utilizado o recurso em um formato de pesquisa de clima e cultura diária, apresentou engajamento de 89% nas interações com humanos. “Em uma de nossas avaliações, com o uso dos botões no WhatsApp registramos cinco vezes mais engajamento que uma interação normal, em que se utiliza apenas texto na conversa com um chatbot”, afirma Eduardo Henrique, CEO da Wavy.

A nova tecnologia usa uma estrutura de comunicação com dois tipos de botões: um com mensagens de mídia ou de texto com frases, que também podem ser personalizadas de acordo com a necessidade, e outro que adiciona três interações em formatos de mensagens prontas, todas visão diminuir erros de ortografia e contexto, melhorando a experiência com robôs de atendimento.