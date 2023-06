Ubisoft aumenta expectativa com prévia de jogo inspirado em ‘Star Wars’

Pouco mais de dois anos após o anúncio da parceria entre Lucasfilm Games e a Ubisoft, surge Star Wars: Outlaws, primeiro jogo de mundo aberto inspirado na franquia cinematográfica criada por George Lucas nos anos 1970. Trabalho em desenvolvimento pelo estúdio Massive, o videogame foi anunciado nesta segunda-feira, 12, na conferência anual da empresa francesa, Ubisoft Forward. É a primeira vez que uma desenvolvedora diferente da americana Electronic Arts produz um título com a icônica marca desde que a Disney adquiriu a empresa de Lucas em 2012, encerrando quase oito anos de exclusividade. O lançamento está previsto para 2024.

O entusiasmo com o anúncio se explica. Outlaws inaugura um formato inédito no universo de jogos de Star Wars, criado por uma especialista, a Ubisoft, responsável por títulos conhecidos, como as franquias Assassin’s Creed e Far Cry. No mundo aberto, o jogador é capaz de atravessar livremente os ambientes, áreas e estruturas diferentes. Qualquer ponto do mapa, geralmente enorme, pode ser visitado a qualquer momento. Com isso, o usuário tem a impressão de estar no controle, embora por vezes esteja limitado por um mapa pré-definido e por missões estabelecidas para seguir adiante. Até franquias tradicionalmente lineares, como Zelda e Street Fighter, apostaram no modelo de mundo aberto para cativar os jogadores.

No caso de Outlaws, ambientado entre O Império Contra-ataca e O Retorno de Jedi, o jogador vai explorar vários planetas da galáxia, tanto velhos conhecidos quanto novos. Na pele de Kay Vess, uma fora-da-lei em busca de liberdade e de recursos para começar uma nova vida, o usuário vai tentar realizar um dos maiores assaltos contra o Império da chamada Orla Exterior. Para isso, vai contar com uma criatura, Nix, um misto de animal de estimação e “parceiro no crime”, e obviamente um robô. Eles percorrerão o submundo em uma nave completamente inédita.

“Foi um privilégio participar da criação desses elementos”, disse a VEJA Marthe Jonkers, diretora-assistente de arte da Ubisoft, envolvida no desenvolvimento de Outlaws. “Não sei se um dia veremos essas criações em outros formatos e telas, mas ficamos muito animados de ter a possibilidade de poder desenvolvê-los.”

Embora tudo o que foi apresentado até agora indique algumas pistas e sugestões sobre o que esperar de Outlaws, ainda há muito que não se sabe. Além de alguns personagens, como a Key Vess interpretada pela venezuelana Humberly González, da série Ginny e Georgia e do elogiado longa-metragem Anônimo, e alguns artefatos, como a nave Trailblazer, a arma de múltiplas funções e o speeder, não se tem ideia de quem mais fará parte do elenco ou o que mais poderá ser usado. Ou mesmo se o usuário poderá fazer parte do Império ou dos sindicatos do crime ou ainda outra categoria. É esperar para ver. O lançamento será para Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.