Twitter volta a funcionar após ficar quase uma hora fora do ar

O Twitter caiu por cerca de uma hora na tarde desta sexta-feira, 11. Em sua própria plataforma, a empresa comunicou que corrigiu uma falha de software responsável por interromper os serviços de milhares de usuários no mundo inteiro. “Consertamos um defeito técnico que impedia o carregamento das linhas do tempo e a publicação de tuítes. As coisas devem voltar ao normal agora”, disse a empresa em uma publicação no seu perfil de apoio.

Mais de 40 000 usuários relataram interrupção do serviço no Downdetector, um site que rastreia interrupções reunindo relatórios de status de várias fontes, incluindo erros enviados pelos usuários. No início da tarde, a partir das 14h30, quase 3 000 reclamações foram feitas por brasileiros na plataforma.

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption! — Twitter Support (@TwitterSupport) February 11, 2022

Alguns usuários do Reddit reclamaram de serem desconectados de suas contas no Twitter, enquanto outros disseram que não podiam enviar ou recuperar tuítes.

Anteriormente, o Twitter havia dito em sua página de status que estava enfrentando um número elevado de erros de interface de programação de aplicativos, um conjunto de protocolos para construção e integração de software de aplicativos.