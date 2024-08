Startup Anthropic lança ferramenta de IA, Claude, no Brasil

A startup de inteligência atificial Anthropic disponibilizou nesta quinta-feira, 1º, o chatbot da empresa, Claude, no Brasil. Consumidores finais e empresas poderão acessar a ferramenta pela internet, nos aplicativos gratuitos para Android e iOS (versão Claude 3.5 Sonnet) e nos canais para desenvolvedores integrarem o recurso em seus alicativos.

O diferencial do Claude está no uso corporativo. As empresas agrícolas podem usar a ferramenta para prever o rendimento das safras e desenvolver estratégias direcionadas, enquanto as instituições financeiras podem utilizá-lo para auxiliar na detecção de fraudes e na análise de investimentos.

O Claude se destaca na compreensão da linguagem natural, na solução de problemas complexos e na criação de conteúdo – especialmente na escrita de códigos avançados. No âmbito pessoal, pode ajudar em todos os tipos de tarefas, incluindo aprendizado acadêmico, tradução de idiomas e planejamento de viagens.