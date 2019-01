Samsung lança o Galaxy A9, celular com cinco câmeras, no Brasil

A Samsung lançou nesta terça-feira, 22, em São Paulo, o celular Galaxy A9, que já tinha lançado no exterior no ano passado. O aparelho tem cinco câmeras, sendo uma frontal e quatro traseiras, que funcionam juntas: uma principal de 24 megapixels e abertura F1.7; uma ultra grande-angular de 8 megapixels com abertura F2.4; outra teleobjetiva de 10 megapixels, com abertura F2.4; e uma de 5 megapixels com sensor de profundidade e abertura F2.2. A câmara frontal será de 24 megapixels e abertura F2.0.

O novo celular tem processador Snapdragon 660, chip octa-core com velocidade de até 2.2 GHz e com memória de 6 GB, com possibilidade de expansão de até 128 GB. Ainda há espaço para cartão microSD de ate 512 GB. A tela tem 6,3 polegadas com resolução Full HD+, bateria de 3.800 mAH e o sistema Android 8 (Oreo).

O novo aparelho terá sistema de reconhecimento facial e sensor de digitais.

O celular chega ao Brasil ao preço de 3.199 reais e já estará disponível no mercado a partir desta semana nas cores rosa, azul e preto.