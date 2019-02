Rede do PlayStation 3 volta a funcionar nos Estados Unidos, ainda sem previsão no Brasil

Depois de semanas fora do ar, a Sony confirmou, por meio de um post no blog oficial da empresa, que a Playstation Network (PSN) está – parcialmente – de volta. Os usuários só poderão se conectar a rede depois de uma atualização obrigatória do Playstation 3 (PS3) que está sendo distribuida gradativamente. De acordo com a Sony, a rede voltou a funcionar nos EUA, parte da Europa e Oriente Médio. Não há previsão para a volta do serviço no Brasil.

A primeira fase da atualização inclui a volta dos jogos de PS3 e Playstation Portable (PSP) na PSN, os serviços Netflix e Hulu (ambos de aluguel de vídeos online), a possibilidade de chat, o Playstation Home e outros elementos. Para tentar aumentar a segurança, a Sony informou que a alteração de senhas só poderá ser feita a partir do dispositivo onde a conta da PSN foi ativada.

A rede está fora do ar desde o dia 20 de abril por causa de um ataque hacker realizado nos dias 16 e 17 do mesmo mês. A empresa admitiu que mais de 100 milhões de usuários no mundo poderiam ter os dados particulares roubados, como nome completo, endereço e número de cartão de crédito.

O presidente executivo da Sony Corporation, Kazuo Hirai, fez um pronunciamento em vídeo pedindo desculpas pelos transtornos causados aos milhões de usuários da rede. A Sony afirma que está realizando testes para melhorar a segurança da PSN. A empresa japonesa pretende compensar o ‘apagão’ no serviço oferecendo aos clientes serviços gratuitos.