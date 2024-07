Quem foi Yasuke, o samurai negro do Japão feudal que até hoje causa polêmica

A história do lendário Yasuke está envolta em mistérios devido a registros históricos limitados. No entanto, o homem africano e negro que serviu como samurai para um poderoso senhor feudal japonês durante o século XVI continua a causar fascínio e a promover discussões acaloradas. A mais recente envolve o lançamento de Assassin’s Creed: Shadows, com lançamento previsto para 12 de novembro.

Ambientado no Japão, durante o período Sengoku (metade do século XV e o final do século XVI), de intensa guerra civil no país, o jogo de ação produzido pela Ubisoft traz como personagens principais a ficcional Naoe, uma habilidosa assassina shinobi da província de Iga, e o samurai africano. O modo como ele foi retratado causou comoção na comunidade japonesa de gamers, que acusou a empresa de apropriação cultural e apontou imprecisões históricas nos trailers e gameplays divulgados até agora.

A empresa francesa que detém os direitos da franquia Assassin’s Creed demorou a se pronunciar sobre o assunto. Só na semana passada a Ubisoft publicou uma declaração pública em suas redes sociais dizendo que eles se esforçaram para garantir uma representação imersiva e respeitosa do período.

“No entanto, nossa intenção nunca foi apresentar nenhum dos nossos jogos Assassin’s Creed, incluindo Assassin’s Creed: Shadows, como representações factuais da história ou personagens históricos”, escreveram no comunicado. “Em vez disso, pretendemos despertar a curiosidade e encorajar os jogadores a explorar e aprender mais sobre os cenários históricos pelos quais nos inspiramos.”

The Assassin's Creed Shadows team has a message for our Japanese community. pic.twitter.com/AIyWNU9YhG — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2024

No início de junho, durante o Forward, convenção da Ubisoft em Los Angeles para anúncio de seus títulos, o debate sobre Yasuke já estava circulando antes mesmo da apresentação do primeiro gameplay de Shadows. “Eu sei que tem havido uma discussão sobre o personagem”, falou a VEJA o produtor Karl Oneé, que esteve à frente do projeto por quatro anos. “Claro, nós trabalhamos com historiadores, que nos contaram sobre a relação dele com o senhor feudal que o transforou em samurai e outros detalhes.”

A seguir, eis o que se sabe sobre o famoso samurai:

Quem era: Yasuke foi um samurai negro que serviu sob Oda Nobunaga, um dos mais importantes senhores feudais da história japonesa e unificador do país.

Ele veio ao Japão em 1579 como guarda-costas do missionário jesuíta italiano Alessandro Valignano. Status de samurai: Nobunaga, intrigado pela aparência e estatura de Yasuke, concedeu-lhe o status de samurai. Esta foi uma honra extraordinária, pois os samurais eram tipicamente japoneses e da classe guerreira.

Nobunaga, intrigado pela aparência e estatura de Yasuke, concedeu-lhe o status de samurai. Esta foi uma honra extraordinária, pois os samurais eram tipicamente japoneses e da classe guerreira. Serviço a Nobunaga: Yasuke serviu Nobunaga por cerca de 15 meses até a morte do daimyo (como eram chamados os senhores feudais) em 1582.

Yasuke serviu Nobunaga por cerca de 15 meses até a morte do daimyo (como eram chamados os senhores feudais) em 1582. Registros limitados: Infelizmente, há muito poucos documentos históricos sobre a vida de Yasuke após a morte de Nobunaga.