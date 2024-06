Nova ferramenta possibilita remoção de dados pessoais da busca do Google

O Google anunciou nesta terça-feira, 11, que agora o Brasil poderá contar com a funcionalidade “Resultados sobre você”, que possibilita a remoção de dados pessoais da ferramenta de buscas. Além disso, o país será o primeiro do mundo a testar as funcionalidades contra roubo que serão implementadas em celulares com o Android. As notícias foram dadas durante o evento Google for Brasil, maior conferência da empresa no país.

Como apagar dados pessoais?

Por meio da nova funcionalidade, os usuários podem inserir informações pessoais como nome, telefone e e-mail para checar se algum dos resultados de busca expõem essas informações. Caso elas apareçam, o indivíduo será notificado e poderá pedir a remoção dos resultado da busca. Em uma atualização que deve chegar ainda em 2024, o país também será o primeiro a permitir que a plataforma busque dados de documentos oficiais como CPF e CNH para serem removidos.





“Nossos produtos são pensados tendo privacidade no centro, desde o início do seu desenvolvimento”, diz o vice-presidente global de Privacidade e Segurança do Google, Royal Hansen. “Remover estas informações da busca não as remove da internet, mas este é um passo importante para ajudar a proteger as pessoas online.”

Além disso, três novas funcionalidades serão liberadas em julho para os usuários brasileiros do sistema operacional da big tech de Mountain View. Parcialmente baseadas em inteligência artificial, as funções, ainda em fase de testes, tentarão evitar que informações sensíveis sejam acessadas por ladrões.

Quais serão as novas funções antifurto?

Bloqueio por detecção de roubo: por meio do sistema inteligente do Android, o celular será bloqueado rapidamente em caso de movimentos abruptos. Dessa maneira, nos casos mais comuns de furto, como quando alguém pega o aparelho e foge a pé ou em um veículo, os aplicativos não ficarão acessíveis para os criminosos, impossibilitando, por exemplo, que mandem mensagens para os contatos ou acessem as contas bancárias;

Bloqueio remoto : essa funcionalidade facilita o bloqueio do aparelho para os usuários que não se lembram de login e senha de suas contas no Google. Por meio desses dados é possível bloquear ou inutilizar o aparelho utilizando a função “Encontre meu dispositivo”, mas, agora, será possível fazer o bloqueio utilizando apenas o número do telefone;

Bloqueio de dispositivo offline: desconectar o dispositivo da rede é uma estratégia comum para que o celular não possa ser localizado. Por esse motivo, a terceira função se resumirá em bloquear o dispositivo caso ele fique longos períodos sem acessar a internet, impossibilitando que o criminoso acesse as informações armazenadas.

Além disso, a empresa também anunciou medidas de segurança que serão incorporadas à loja de aplicativos, impedindo a instalação de algoritmos suspeitos. Outro anúncio de segurança foi a disponibilização de novas ferramentas para desenvolvedores que permitirão maior controle sobre as informações dos seus programas que poderão ser acessadas por outras aplicações.

Quais foram os outros anúncios?

Além das aplicações que poderão ser testadas pelos brasileiros, o Google anunciou a versão em português do NotebookLM. Com integração do Gemini Pro 1.5 e a promessa de impulsionar a produtividade, o assistente pode ter acesso a arquivos de estudo e trabalho para facilitar a interação com esses documentos, a geração de resumos e a extração de ideias.

E empresa ainda informou que, agora, um assistente integrado ao Gemini Pro está disponível para os usuários do workspace e que tem feito trabalhos no Brasil para impulsionar o uso democrático das inteligências artificiais.