Nas áreas urbanas brasileiras, acesso à internet cresce mais de 70% em 20 anos

A pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic), revelou que 85% das residências urbanas no Brasil têm acesso à internet, um aumento significativo em relação a 2005, quando apenas 13% estavam conectadas. A série histórica, que está completando 20 anos, mostra que a porcentagem de usuários de internet em áreas urbanas subiu de 24% para 86% nos últimos anos, totalizando 141 milhões de brasileiros online.

Apesar dos avanços significativos, a desigualdade permanece. Enquanto 100% das residências da classe A têm internet, apenas 68% dos lares das classes D e E estão conectados. Entre os 29 milhões de não usuários da rede, muitos pertencem a grupos vulneráveis, como pessoas que só estudaram até o ensino fundamental e aqueles que se identificam como pretos ou pardos. Além disso, apenas 22% da população possui condições satisfatórias de conectividade, com disparidades notáveis entre classes sociais e regiões.

Em termos de dispositivos, a pesquisa mostra uma mudança radical na forma de acesso à internet. Hoje, quase todos se conectam a partir de seus celulares, com a TV sendo o segundo dispositivo mais utilizado, superando o computador pela primeira vez. Com relação às habilidades digitais, as pessoas com maior grau de escolaridade têm um desempenho melhor.