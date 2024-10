Meta AI: O que é a inteligência artificial do WhatsApp e como usá-la

A Meta, conglomerado de tecnologia que administra o Whatsapp, Facebook e Instagram, lançou no ano passado o seu novo serviço de inteligência artificial, chamado Meta AI. O serviço é similar ao ChatGPT, ferramenta mais comum de inteligência artificial no Brasil. O Meta AI está sendo lançado gradualmente no país desde o começo desse mês, depois de a empresa resolver pendências com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O Meta AI pode ser utilizado em pesquisas, bate-papos e para realizar tarefas, criar conteúdo e se aprofundar em tópicos diversos, sem precisar sair do aplicativo que está usando. Usando a palavra imagine ao interagir diretamente ou em um bate-papo em grupo, os usuário também podem criar e compartilhar imagens. Uma das funcionalidades da ferramenta também é com que ela dê sugestões para quem está utilizando, como de restaurantes para comer, ideias de lugares para conhecer, locais para passear, organização de viagens, etc.

A expectativa da Meta é de que a ferramenta termine o ano como o assistente de inteligência artificial mais utilizado no mundo. Atualmente, o Meta AI conta com quase 500 milhões de usuários ativos por mês. Com a incrementação da ferramenta no Whatsapp, muitos usuários se questionaram o que significava o ícone azul que está nos aplicativos da empresa, principalmente no de mensagens instantâneas. Além do WhatsApp, a Meta AI também está disponível no Facebook, Messenger e Instagram.

Como habilitar o Meta AI no Whatsapp:

– Atualize o Whatsapp para a versão mais recente do aplicativo, procure na barra de pesquisa ou no ícone do Meta AI, digite a pergunta que quer fazer e autorize o uso da ferramenta.

Como desabilitar o Meta AI no Whatsapp:

– Para quem não quer ter a funcionalidade no aplicativo, deve acessar as configurações do WhatsApp, ir em “Conversas” e desativar a opção “Mostrar botão Meta AI”.