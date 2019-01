Meizu mostra celular sem botões e sem entradas para fone e recarga

A empresa chinesa Meizu Technology anunciou na quarta-feira, 23, que seu futuro celular, o Meizu Zero, será o primeiro aparelho sem botões, sem entradas para fone, para carregador ou saída de som.

Carregamento do Meizu Zero é realizado via wireless. Carregamento do Meizu Zero é realizado via wireless.

O celular com tela de 5,99 polegadas funciona somente com o toque dos dedos e sistema virtual. Os chips, por exemplo, não existiriam no novo aparelho – ele tem o sistema eSIM – uma espécie de chip virtual.

No Brasil, o celular não poderia ser usado, porque nenhuma operadora nacional tem o eSIM ainda.

A tecnologia de USB Wireless permite que o celular seja carregado pelo toque, via o Super mCharge Wireless. As caixas de som e o controle de volume – e o leitor de digitais – estão na própria tela do celular, pelo Meizu’s mSound 2.0, informa o site BGR.

O aparelho deve vir com câmera frontal de 20 MP e duas na traseira – uma de 12 MP e outra de 20, segundo o site 9to5 Google.

A empresa de tecnologia fundada em 2003 iniciou suas atividades produzindo aparelhos de MP3 e MP4 e desde 2008 entrou forte no mercado de smartphones – desde o fim do ano passado, seus aparelhos estão no mercado brasileiro.

O novo celular deve ser apresentado em detalhes no mês que vem, juntamente com seu preço ao público.