Google integra inteligência artificial Gemini ao Workspace, só para negócios e assinantes

O Google Cloud anunciou nesta sexta-feira, 22, a expansão do Gemini, sua inteligência artificial, no painel lateral do Google Workspace para sete idiomas, incluindo o português. A funcionalidade permite que os usuários conversem diretamente com o chatbot em aplicativos como Gmail, Docs, Drive e Sheets, facilitando a criação, edição e análise de conteúdo, além de oferecer respostas rápidas para perguntas. A funcionalidade está disponível para clientes Gemini Enterprise e Business, assim como para assinantes do Google One AI Premium.

A ferramenta utiliza a IA mais avançada do Google, incluindo o Gemini 1.5 Pro, para resumir, analisar e gerar conteúdo com base em insights coletados no Gmail e em arquivos do Drive, sem que o usuário precise sair do aplicativo em que está trabalhando. O Gemini no painel lateral oferece resumos automáticos de conversas ou conteúdos, além de comandos contextualmente relevantes para ajudar o usuário a iniciar um projeto. Comandos, ou “prompts”, são instruções que o usuário formula para que a IA entenda seu pedido e realize a ação desejada.

Alguns exemplos de como os usuários podem usar o Gemini no painel lateral do Workspace:

No Gmail, o usuário pode perguntar: “Quando é a próxima reunião da equipe?” ou “Me atualize sobre os e-mails da minha equipe.” A funcionalidade Gmail Q&A permite que o Gemini pesquise informações específicas na caixa de entrada, como “Quanto a empresa gastou no último evento de marketing?”.

No Docs, o Gemini pode ajudar a escrever ou reescrever títulos de blogs ou gerar ideias para uma história.

No Drive, é possível solicitar ao Gemini que recupere fatos sobre um projeto, resuma anotações de entrevistas ou sintetize pesquisas.

No Sheets, o Gemini pode organizar despesas mensais, resumir planilhas existentes ou auxiliar na escrita de fórmulas.

A expansão do Gemini está disponível em português e outros idiomas como espanhol, alemão, italiano, japonês, coreano.