Gadget permitirá controlar qualquer ar-condicionado a distância

Um gadget em desenvolvimento promete levar a internet para qualquer aparelho de ar-condicionado e, assim, permitir o controle da temperatura ambiente a distância. Quando estiver pronto, o Ambi Climate vai receber comandos enviados pelo smartphone e transferi-los para o ar-condicionado por meio de um sinal infravermelho, como os controles remotos tradicionais.

A principal vantagem do dispositivo é o fato de que ele deverá funcionar com qualquer aparelho de ar-condicionado, incluindo os mais antigos. Atualmente, é possível controlar a temperatura da casa por meio do smartphone, mas é preciso ter um aparelho de ar-condicionado com conexão de internet ou um termostato inteligente, como o fabricado pela Nest, empresa adquirida pelo Google no início deste ano.

O Ambi Climate é desenvolvido pela Ambi Labs com fundos levantados no site de financiamento coletivo (crowdfunding) Kickstarter. Já foram arrecadados 46.000 dólares, o dobro do valor solicitado. A empresa pretende vender o dispositivo por 150 dólares, mas os primeiros apoiadores poderão comprar o aparelho por cerca de 50 dólares. A expectativa é de que o novo dispositivo comece a ser vendido nas lojas a partir da metade de 2015.

De acordo com a Ambi Labs, startup fundada na cidade de Sacramento, na Califórnia, o dispositivo possui diversos sensores que coletarão informações como clima, umidade, luz solar, atividades dos moradores e quantidade de pessoas na residência. Um algoritmo desenvolvido pela empresa vai “aprender” as preferências dos moradores e combinar os dados para determinar a temperatura interna ideal para a casa.

Por meio de um aplicativo para iPhone e Android, que ainda está em desenvolvimento, o Ambi Climate também “saberá” onde o dono da casa está. Ao se aproximar do endereço, o app vai disparar um comando para o dispositivo acionar o ar-condicionado, se ele estiver em modo de espera, e ajustar a temperatura do ambiente. O app também permitirá acionar ou desligar o ar-condicionado manualmente a qualquer momento.

Confira, no vídeo abaixo, como o Ambi Climate funciona: