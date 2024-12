Feira de games, BGS muda de endereço visando ampliar negócios

A Brasil Game Show (BGS), considerada pelos organizadores a maior feira de games da América Latina e a segunda maior do mundo, prepara uma mudança significativa para sua 16ª edição em 2025. Após anos no Expo Center Norte, o evento migrará para o Distrito Anhembi, em São Paulo, ocupando todos os cinco pavilhões do moderno centro de eventos.

A mudança marca o início de uma nova era para a BGS, que em 2024 celebrou 15 anos de existência e já recebeu mais de 3,4 milhões de visitantes. O evento, conhecido por reunir as principais empresas do setor, estúdios independentes, e milhares de fãs de jogos eletrônicos, consolida-se como um dos mais importantes do mundo.

A edição de 2023, por exemplo, registrou um recorde de público com 328.503 visitantes, ficando atrás apenas da ChinaJoy, que teve 338.000 visitantes. Com a mudança para o Anhembi, a expectativa é de que a BGS 2025 supere esses números e ofereça uma experiência ainda mais completa aos seus participantes.

Mais espeço e conforto

O novo espaço, com infraestrutura moderna e pavilhões totalmente climatizados, permitirá a construção de estandes mais elaborados e proporcionará maior conforto ao público. “A mudança visa oferecer uma experiência ainda mais marcante aos visitantes e proporcionar às empresas a oportunidade de criar projetos ainda mais inovadores”, disse Marcelo Tavares, criador e CEO da BGS.

A BGS, no entanto, vai além de um evento para gamers. Tavares ressalta a importância da feira para o mercado de games, tanto em nível local quanto global, atraindo investidores e profissionais da indústria. A feira oferece uma plataforma para negócios, impulsionando o crescimento do setor e consolidando-se como referência global em experiências e oportunidades.

Além do impacto econômico, a BGS também demonstra sua responsabilidade social. Desde sua criação, o evento já arrecadou e doou cerca de 530 toneladas de alimentos. A feira de 2025, programada para acontecer de 9 a 12 de outubro, promete ser um marco na história do evento, com grandes novidades a serem anunciadas nos próximos meses.