Em Hollywood, atores que trabalham na indústria de videogame votam por greve

Artistas de Hollywood que trabalham para a indústria de jogos eletrônicos nos Estados Unidos decidiram que entrarão em greve. O motivo: as negociações para um novo contrato com grandes estúdios fracassaram devido às proteções contra uso de inteligência artificial.

É a segunda vez que dubladores de videogame e artistas de captura de movimento sob o Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists entram em greve. Desta vez, a paralisação está marcada para começar às 12h01 da sexta-feira, 26, horário americano. A medida ocorre após quase dois anos de negociações com gigantes dos jogos, incluindo divisões da Activision, Warner Bros. e Walt Disney Co., sobre um novo acordo de mídia interativa.

Os negociadores do SAG-AFTRA dizem que houve ganhos em salários e segurança no trabalho no contrato de videogame, mas que os estúdios não farão um acordo sobre a regulamentação da IA ​​generativa. Segundo o sindicato, sem as barreiras contratuais, as empresas de jogos poderiam treinar a IA para replicar a voz de um ator ou criar uma réplica digital de sua semelhança sem consentimento ou compensação justa.

O que disseram os envolvidos?

A atriz Fran Drescher, presidente do sindicato, disse em nota que os membros não aprovariam um contrato que permitiria às empresas “abusar da IA”. “Já chega. Quando essas empresas levarem a sério a oferta de um acordo com o qual nossos membros possam viver — e trabalhar —, estaremos aqui, prontos para negociar”, disse Drescher.

“Estamos desapontados por o sindicato ter optado por desistir quando estamos tão perto de um acordo e continuamos preparados para retomar as negociações”, diz um comunicado dos produtores de videogames. “Já encontramos um senso comum em 24 das 25 propostas, incluindo aumentos salariais históricos e disposições adicionais em matéria de segurança. Nossa oferta responde diretamente às preocupações da SAG-AFTRA e estende proteções significativas de IA que incluem a exigência de consentimento e compensação justa a todos os artistas que trabalham sob o Acordo de Mídia Interativa. Esses termos estão entre os mais fortes da indústria de entretenimento.”

O último contrato, que expirou em novembro de 2022, não forneceu proteções em torno da IA, mas garantiu uma estrutura de compensação de bônus para dubladores e artistas de captura de performance após uma greve de 11 meses que começou em outubro de 2016. Essa paralisação marcou a primeira grande ação trabalhista da SAG-AFTRA após a fusão dos dois maiores sindicatos de atores de Hollywood em 2012.

Como são os acordos?

O acordo de videogame cobre mais de 2.500 “artistas fora das câmeras (dublagem), artistas na câmera (captura de movimento, dublês), coordenadores de dublês, cantores, dançarinos, marionetistas e artistas de fundo”, de acordo com o sindicato. Em meio às tensas negociações, a SAG-AFTRA criou um contrato separado em fevereiro que cobria projetos de videogame independentes e de baixo orçamento. O acordo de mídia interativa independente com orçamento diferenciado contém algumas das proteções de IA que os titãs da indústria de videogames rejeitaram.