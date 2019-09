Em expansão, drones podem servir de hobby e até trabalho

O zumbido que corta o céu é inconfundível. Tornou-se comum ver pequenos drones decolando em parques aos finais de semanas ou, quando equipados com câmeras, sobrevoando multidões em eventos. Já se trata de uma tecnologia cotidiana.

Ainda que sua aplicação tenha usos que vão de armas militares para execução de ataques, ao transporte de comida e pessoas, o mercado desses dispositivos para o uso doméstico é uma das principais forças dessa indústria. No ano passado, calcula-se que se faturou, só no Brasil, cerca de 6 bilhões de reais com vendas de drones (de todos os tipos).

Com alguns modelos sendo vendidos no país, sem necessidade de importação, ficou mais simples a compra de um. Para ajudar aqueles que estão procurando um modelo para brincar e fazer gravações amadoras, ou atuar como pilotos profissionais em mapeamentos tridimensionais, filmagens e fotografias aéreas, separamos uma lista com 5 drones de diferentes seguimentos. Confira:

O melhor para uso profissional

DJI Mavic 2 Pro

Câmera: em 4K

Tempo máximo de voo : 31 minutos

Velocidade máxima: 72 km/h

Altura máxima de voo: 4.000 metros

Conta com: detector de obstáculos; GPS; d etector de colisão; f unção “siga-me”; é d obrável; c ompatível com óculos de realidade virtual

Preço médio no mercado: R$ 9.400

Profissional, mas com preço mais acessível

DJI Phantom 3 Professional

Câmera: em Full HD

Tempo máximo de voo: 23 minutos

Velocidade máxima: 54,6 km/h

Altura máxima de voo: 6.400 metros

Conta com: GPS; r etorno automático para o mesmo ponto de onde decolou; f unção “siga-me”

Preço médio no mercado: R$ 5.000

Melhor custo – beneficio

DJI Spark

Câmera: Full HD

Tempo máximo de voo: 16 minutos

Velocidade máxima: 50 km/h

Altura máxima de voo: 3,2 km

Conta com: G PS; função “siga-me”; d etector de obstáculos; r etorno automático para o mesmo ponto de onde decolou

Preço médio no mercado: R$ 1.600

O melhor para iniciantes

Hubsan H501A X4 Air Pro Advanced

Câmera: em Full HD

Tempo máximo de voo: 20 minutos

Velocidade máxima: 72 km/h.

Altura máxima de voo: 400 metros

Conta com: função “siga-me”; r etorno automático para o mesmo ponto de onde decolou; GPS

Preço médio no mercado: R$ 1.600

O mais barato para iniciantes

Swing Parrot