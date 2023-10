Cruise começa a operar frota de táxis robôs em Houston

Para o pânico de alguns e a realização de outros, os carros autônomos, que não precisam de motoristas, já estão nas ruas. A Cruise, subsidiária no setor da GM, expandiu o serviço de robotáxi para em Houston, nos Estados Unidos. A primeira experiência foi em São Francisco. A decisão transmite confiança na segurança do projeto, apesar das críticas de usuários e das autoridades municipais. Ao todo já são 400 veículos espalhados em quatro cidades – além de São Francisco e Houston, estão em Austin e Phoenix. O início das operações em cada local é sempre tímido, com pouco mais de uma dúzia de carros, e aos poucos vai crescendo.

A frota de robotáxi estará disponível sete dias por semana, das 21h às 6h, por ser um horário de menor movimento nas ruas. A medida tem a ver com acidentes de trânsito, que aconteceram com os carros autônomos em São Francisco. O Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia investiga as ocorrências, entre elas, o atropelamento de uma mulher. A vítima foi atingida primeiro por um veículo normal, com motorista, e então projetada para outra faixa, quando então foi pega pelo veículo autônomo, ficando presa sob ele. Em março, a Cruise fez um recall dos veículos para um up date no software.

O robotáxi estará disponível em 28 quilômetros quadrados da cidade de Houston, abrangendo Downtown, Midtown, East Downtown, Montrose, Hyde Park e River Oaks. Os testes com os carros autônomos começaram em maio, mas com a presença de motoristas. Em agosto, os veículos passaram a circular sozinhos a serviço dos funcionários da Cruise. Recentemente, a empresa inaugurou um aplicativo aberto para o público em geral. A companhia foi fundada em 2013, com o capital de 10 bilhões de dólares de um fundo montado pela GM, Honda, Microsoft e Walmart.