Corrente que ‘engana’ algoritmo do Facebook é falsa. Mas funciona

Uma corrente está circulando pelo Facebook: o texto dá instruções aos usuários para enganar um “novo algoritmo” da rede social, que limita o feed de notícias às publicações feitas por apenas 25 amigos. Não saia por aí compartilhando essa corrente: de acordo com o Facebook, a mensagem é falsa, não houve mudanças no algoritmo, e o feed de notícias não está limitado a 25 amigos.

A mensagem, que está sendo compartilhada, pede para os amigos comentarem na publicação porque, assim, quem comenta passa a aparecer no feed de quem postou o texto – essa seria a forma de contornar esse novo sistema.

Apesar de não ter havido mudanças no algoritmo da rede social, o truque de incentivar comentários pode funcionar para fazer com que o usuário veja mais publicações de seus amigos em seu feed de notícias. O professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) Edney Souza explica que isso está relacionado à lógica principal do algoritmo utilizado pela rede social: ele mostra no feed as pessoas com quem o usuário mais interage, sendo que a quantidade de interações também é considerada.

“Publicando essa mensagem, você não está enganando o sistema”, diz o professor. “Você está pegando uma característica do algoritmo e reforçando um sinal, tentando se comunicar de novo com pessoas que antes ignorava.” A partir dessa interação, o algoritmo passa a perceber que o usuário voltou a se reconectar com um amigo, e pode mostrar mais esse amigo no feed. “Mas isso não é para sempre: se depois desse breve contato você voltar a ignorar as publicações desse amigo, ele vai sumir do seu feed outra vez”, afirma Souza.

Uma estratégia com efeito parecido com esse seria entrar no perfil do amigo e interagir com as publicações, comentando e curtindo. “A vantagem dessa mensagem que está circulando é que você pode se reconectar com várias pessoas de uma vez”, diz Souza.

O Facebook afirmou que “classifica o feed de notícias com base na relevância que cada postagem pode ter para cada pessoa”. Além disso, a empresa disse que no começo deste ano fez alterações para aumentar o número de publicações que os usuários veem dos seus amigos.