Com inteligência artificial, 99 reduz em 60% o número de incidentes graves

A 99, subsidiária da chinesa Didi Chuxing, que opera um serviço de transporte por app na China, reduziu a quantidade de ocorrências graves na plataforma em 60%, por milhão de corridas, no ano de 2019. O resultado aconteceu depois que a empresa passou a usar um sistema de segurança que usa inteligência artificial (IA) para monitorar as corridas e prever incidentes antes mesmo que eles aconteçam.

O novo sistema de segurança da 99 possui algoritmos que vasculham chamadas em busca de padrões de comportamento associados a situações de risco (como horário, modo de pagamento e histórico do usuário). Por exemplo, se um passageiro acaba de baixar o aplicativo da 99, solicita uma corrida em dinheiro, de madrugada, a tecnologia entende que pode ser uma chamada de risco.

Essa soma de fatores resulta em um bloqueio automático ou a validação adicional de identidade, pedindo dados como nascimento, CPF e cartão de crédito. “Hoje, mais de 99,99% das nossas chamadas terminam em segurança”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99.

No dia 21 de janeiro, a Uber Implementou uma função de segurança que faz uma confirmação de dados semelhantes à da 99. A nova tecnologia U-Ajuda consegue identificar paradas inesperadas ou excessivamente longas no trajeto da viagem.

No caso de um evento desse tipo ser flagrado, o sistema inicia automaticamente uma checagem, enviando uma mensagem para o motorista parceiro e para o usuário, direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo. Dentre as opções de reações: ligar para a polícia, compartilhar a viagem com conhecidos e abrir um contato com a central de atendimento da Uber.