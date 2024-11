Circuito paulistano da Fórmula E será reproduzido em videogame de corrida

A Fórmula E, campeonato mundial de monopostos elétricos da FIA, consagrou o circuito híbrido do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, como uma de suas principais etapas mundiais. Tanto que, pela primeira vez, a pista paulistana inaugurará a temporada 2024/2025, no dia 7 de dezembro. Além disso, o traçado será reproduzido no videogame de corrida Trackmania, da Ubisoft, a partir do dia 4, com os circuitos de Al-Diriyah, na Arábia Saudita, e Miami, nos Estados Unidos. O jogo é gratuito e está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X e Xbox One, e também para PC.

As novas pistas se juntam aos circuitos de Tóquio, Berlim e Londres, que já estavam disponíveis, no modo de jogo dedicado à Fórmula E dentro do Trackmania. Os jogadores também terão acesso a pinturas especiais para os carros, incluindo as de todas as 11 equipes que competem na Fórmula E — além de uma extra. O modo de jogo reproduz fielmente a experiência da Fórmula E, incorporando elementos como o “Modo de Ataque”, que garante potência extra aos pilotos por um tempo limitado, e o gerenciamento de energia, crucial para o sucesso nas corridas reais.

Para celebrar a chegada das novas pistas, a Fórmula E e a Ubisoft organizarão um campeonato com seis corridas, uma em cada circuito. Os jogadores competirão por uma premiação total de 10.000 euros, com 1.000 euros em disputa em cada corrida e um prêmio adicional de 4.000 euros para os cinco melhores colocados na classificação geral. A primeira corrida acontecerá em 4 de dezembro, logo após a pista de São Paulo ser disponibilizada no jogo, às 15h (horário de Brasília). Uma corrida de teste especial foi agendada para quarta-feira, 27, às 16h, para que os jogadores possam se familiarizar com as novas pistas e a mecânica do jogo.