Academia vê riscos e benefícios da inteligência artificial para Brasil

O primeiro relatório sobre inteligência artificial (IA), produzido por um grupo de 16 cientistas de diferentes áreas e de várias instituições a pedido da Academia Brasileira de Ciências (ABC), alerta sobre os principais riscos e benefícios que essa tecnologia pode trazer ao país. Entre os riscos, de acordo com os autores, está o mercado de trabalho.

Chamado de Recomendações para o avanço da inteligência artificial no Brasil, o documento está sendo lançado nesta quinta-feira (9), na sede da ABC, no Rio de Janeiro, e alerta que o futuro da sociedade brasileira será moldado pelas escolhas que o governo e a sociedade fizerem em relação à inteligência artificial. Sem investimento adequado na área, o Brasil pode ter um declínio tecnológico e ficar à mercê dos países que se acham na vanguarda nesse campo.

“A tecnologia está avançando muito rápido e o que está ocorrendo no momento é uma tecnologia disruptiva, ou seja, você dá um passo bastante grande no sentido de alguma coisa”, disse o professor titular do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Edmundo Albuquerque de Souza e Silva. O documento será encaminhado ao governo federal.

Souza e Silva, que é membro do ABC e um dos porta-vozes do relatório, acredita que, para uma economia emergente como a do Brasil, se não forem tomadas as providências necessárias, será um desastre. “Vai ter impacto muito grande em emprego, não só naqueles repetitivos, mas também naqueles que tenham um patamar de conhecimento maior”, afirma. “Para dominar a tecnologia, você precisa ter conhecimento bastante especializado, senão, vai ficar totalmente dependente em termos de tecnologia. Esse é um risco muito grande de que a gente precisa estar ciente.”

Segundo ele, existe um potencial de aumento de produtividade com o uso dessa ferramenta, bem como vantagens para saúde, educação e energia, mas é preciso estar atento a eventuais erros que podem causar impacto grande.

Os especialistas recomendam estabelecer regras e limites sobre o uso da IA, para a punição de responsáveis pela criação de textos falso, por exemplo, mas destaca a necessidade de participação da comunidade científica nas discussões. Além disso, atentam para a urgência de educar as pessoas, não só para o conhecimento da tecnologia, mas para o despertar do pensamento crítico, visando o uso benéfico da ferramenta.

(Com Agência Brasil)

