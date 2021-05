SP reduz medidas restritivas a partir de 1º de junho

O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira, 19, a redução das medidas restritivas a partir do dia 1º de junho. Até o dia 31 de maio, as regras atuais permanecem. Atividades comerciais, restaurantes e similares, salões de beleza e academias, atividades culturais, parques estaduais e municipais podem funcionar das 6h às 21h.

O toque de recolher permanece das 21h às 5h. Houve alteração apenas na ocupação autorizada desses estabelecimentos, que passa de 30% para 40%.

Já a partir do dia 1º de junho, o horário de funcionamento dos estabelecimentos será ampliado para as 22h. O toque de recolher será das 22h às 5h. A ocupação autorizada desses estabelecimentos também terá ajustes, passa de 40% para 60%.

Testagem em massa e eventos-teste

Doria anunciou também a ampliação da testagem rápida por meio de antígenos, que identifica casos sintomáticos da doença. Haverá também a realização de eventos-teste. “A partir da semana que vem ter essa estratégia de testagens rápidas, junto com eventos piloto, pra que esses testes sejam realizados e a população que participe desses eventos seja monitorada nas duas semanas seguintes”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen.