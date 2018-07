Congo declara fim do surto de ebola

Importância da vacina

De acordo com Peter Salama, epidemiologista médico e vice-diretor geral de preparação e resposta a emergências da OMS, a vacina fez uma enorme diferença no controle do ebola e pode ser extremamente importante em possíveis surtos futuros. A vacina foi aplicada em profissionais de saúde que lidavam diretamente com os infectados, em pessoas que tiveram contato com pacientes (vivos ou mortos), assim como quem teve contato com indivíduos que se aproximaram dos infectados. O imunizante ainda está em fase de testes para que a empresa fabricante possa verificar seu potencial.

No entanto, mesmo a vacinação oferecia dificuldades: a vacina tinha que ser mantida entre 60 graus e 80 graus negativos em partes remotas de um país úmido com fontes de energia não confiáveis. Apesar disso — e das mortes —, a contenção deste último surto, o nono no Congo desde que o vírus foi detectado perto do rio Ebola nos anos 1970, foi considerado um sucesso.