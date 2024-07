Opas emite alerta após morte fetal e microcefalia por febre Oropouche

Diante dos casos em investigação de microcefalia e morte fetal relacionados com a febre Oropouche no Brasil, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas²) emitiu um alerta aos países da região das Américas sobre o risco de transmissão do vírus da mãe para o bebê e pediu reforço na vigilância para identificação de episódios semelhantes na noite desta quinta-feira, 18.

Na semana passada, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica sobre a suspeita de relação entre quatro casos da malformação em bebês e um abortamento e a arbovirose. Há uma investigação em andamento, mas a pasta já alerta para o risco da infecção para gestantes.

De acordo com a Opas, cinco países das Américas somam cerca de 7 700 casos da doença, dos quais 6 976 foram registrados no Brasil. Bolívia, Peru, Cuba e Colômbia também têm notificações. Os números são do período de janeiro a julho deste ano.

A entidade citou dois episódios do estado de Pernambuco que tiveram confirmação laboratorial de infecção pelo vírus. Em um deles, uma grávida apresentou sintomas na 30ª semana de gestação e foi relatada posteriormente a morte do feto.

No outro caso, os sintomas também foram observados em uma gestante que acabou sofrendo um aborto espontâneo.

“A possível transmissão vertical e as consequências no feto ainda estão sob investigação”, destacou a Opas no informe. “No entanto, esta informação é partilhada com os Estados-membros para os sensibilizar para a situação e ao mesmo tempo solicitar que estejam atentos à ocorrência de eventos semelhantes nos seus territórios”, completa.

O alerta da entidade antes mesmo da conclusão das investigações sobre a possibilidade de relação entre o vírus e impactos para os fetos está ligada a evidências de que outros patógenos podem causar malformações, caso do zika vírus, que levou a casos de microcefalia em ao menos 4 595 bebês entre 2015 e 2017.

Entenda a febre Oropouche

A febre Oropouche é causada pelo vírus OROV e é transmitido por mosquitos. Em regiões urbanas, o Culex quinquefasciatus é um dos vetores.

Detectado pela primeira vez em Trinidad e Tobago no ano de 1955, tem causado surtos esporádicos no Brasil, Equador, Guiana Francesa, Panamá e Peru.

Os sintomas da doença são febre de início súbito, dor de cabeça, rigidez articular e dores. Alguns pacientes manifestam fotofobia (intolerância visual à luz), náuseas e vômitos persistentes que podem durar de cinco a sete dias.

Em casos mais graves, que são raros, pode ocorrer a evolução para meningite asséptica.

Como evitar a febre Oropouche

Assim como outras arboviroses, não há vacina disponível para evitar a infecção.

A recomendação da Opas é usar roupas que cubram os braços e as pernas, instalar telas mosquiteiras em portas e janelas, usar mosquiteiros nas camas e utilizar repelentes com DEET, IR3535 ou icaridina.