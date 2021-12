OMS alerta que doses de reforço não vão acabar com a pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira, 22, que nenhum país sairá da pandemia da Covid-19 com as terceiras doses das vacinas. O chefe da OMS tem se manifestado repetidamente contra a aplicação das injeções adicionais de imunizantes enquanto uma boa parte da população mundial, em especial os mais pobres, não têm acesso sequer à primeira dose.

De acordo com Ghebreyesus, os “programas indiscriminados de reforço da vacinação tendem a prolongar a pandemia em vez de acabá-la, desviando as doses disponíveis para países que já têm altas taxas de vacinação, dando assim ao vírus mais oportunidade de se espalhar e sofrer mutações”.

O aviso do diretor-geral, no entanto, surge quando vários países avançam nas terceiras e até quartas doses, como é o caso de Israel, que estabeleceu a injeção adicional a idosos e profissionais da saúde devido ao avanço da nova variante do coronavírus, a ômicron.

Ghebreyesus disse ainda que as duas doses das vacinas contra a Covid-19 são eficazes contra o coronavírus e suas variantes, inclusive a ômicron, e que a grande maioria das pessoas internadas e dos mortos não tomaram os imunizantes. Há uma semana, porém, o diretor-geral da OMS disse que não havia “provas da eficácia das doses de reforço” contra a ômicron.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: