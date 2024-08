Obesidade aumenta risco de problemas de pele na infância

Uma nova pesquisa realizada na Coreia do Sul revelou uma conexão preocupante entre obesidade infantil e o risco de desenvolver doenças de pele. O estudo, publicado no periódico científico Journal of Investigative Dermatology, aponta que crianças acima do peso têm mais chances de enfrentar problemas como alopecia areata (queda de cabelo), dermatite atópica (uma forma de eczema) e psoríase (condição que causa manchas vermelhas e descamação na pele).

Como a obesidade afeta a pele das crianças

Os pesquisadores analisaram dados de mais de 25 mil crianças sul-coreanas, acompanhando-as desde os 2 anos até os 6 anos de idade. O objetivo era entender como o peso influenciava a saúde da pele ao longo do tempo e identificar potenciais riscos associados ao ganho de peso na infância.

Os resultados foram claros: crianças com obesidade apresentavam 15% mais chances de desenvolver alopecia areata e 24% mais chances de ter psoríase, quando comparadas com aquelas que mantinham um peso saudável. Além disso, aquelas que ganharam peso rapidamente entre os 2 e 4 anos mostraram um risco aumentado de desenvolver dermatite atópica.



Essas descobertas sugerem que o excesso de peso na infância pode não apenas afetar a saúde metabólica e cardiovascular, mas também contribuir para o desenvolvimento de problemas dermatológicos significativos.

Por que isso acontece?

A relação entre obesidade e problemas de pele pode ser explicada por processos inflamatórios que ocorrem no corpo devido ao excesso de peso. A obesidade leva à produção de substâncias inflamatórias que podem agravar ou desencadear condições de pele. Essas inflamações também podem enfraquecer a barreira natural da pele, facilitando o surgimento de problemas como a dermatite atópica, uma condição que causa ressecamento, coceira e inflamação.

Além disso, o tecido adiposo (gordura) em excesso pode alterar o equilíbrio hormonal, contribuindo para o desenvolvimento de condições como a alopecia areata e a psoríase. Esses achados reforçam a ideia de que a obesidade tem efeitos sistêmicos que vão além do aumento de peso, afetando diversas partes do corpo, incluindo a pele.

O que ainda precisamos saber

Apesar dos resultados significativos, o estudo tem algumas limitações. Por exemplo, ele não conseguiu considerar todos os fatores que podem influenciar a saúde da pele, como o histórico familiar de doenças dermatológicas e o ambiente em que a criança vive. Além disso, o estudo se concentrou apenas em crianças da Coreia do Sul, o que significa que mais pesquisas são necessárias para confirmar esses achados em outras populações e contextos culturais.

A importância de cuidar do peso na infância

Os resultados reforçam a importância de manter o peso das crianças sob controle desde cedo. Além dos benefícios conhecidos, como a prevenção de diabetes, problemas cardíacos e distúrbios metabólicos, controlar o peso pode ajudar a evitar o surgimento dessas doenças de pele.

Por isso, os pesquisadores recomendam que pais e cuidadores estejam atentos à alimentação das crianças e incentivem a prática regular de atividades físicas. Pequenas mudanças no dia a dia, como substituir alimentos ultraprocessados por frutas e vegetais, reduzir o consumo de açúcar e refrigerantes e estimular brincadeiras ao ar livre, podem fazer uma grande diferença na saúde das crianças.



A intervenção precoce é fundamental para prevenir a obesidade e suas complicações associadas, incluindo doenças de pele.