O segredo da memoria dos super agers

Há um grupo seleto de adultos que parece imune aos efeitos do tempo. Ou pelo menos mais imune do que os outros. As décadas passam e eles permanecem com corpo e mente afiados, tal qual jovens de 20, 30 anos. Eles sempre despertaram muita curiosidade da Ciência, interessada em descobrir os segredos de performances tão impressionantes. Um deles acaba de ser revelado por pesquisadores do Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos. Os cientistas encontraram a razão pela qual os super agers, como são chamados, possuem também uma memória irretocável: neles, grupos específicos de neurônios envolvidos no processamento das lembranças não morrem ou têm seu funcionamento prejudicado, a exemplo do que ocorre normalmente no cérebro com o avanço da idade. As células mantêm-se ativas porque são permanentemente estimuladas a participar da memorização de faces, nomes, números, ações..

A conclusão foi obtida após a realização de uma detalhada pesquisa comparando resultados obtidos em testes avançados de memória por adultos com idade média de 25 e 67 anos. “Foi a primeira vez que obtivemos imagens do cérebro dos super agers aprendendo e guardando novas informações”, explicou Alexandra Touroutoglou, autora principal do trabalho, publicado na revista Cerebral Cortex.

Os retratos obtidos por meio de ressonância magnética foram os mais surpreendentes. A performance de memória dos super agers registrada pelo aparelho foi exatamente igual à verificada em jovens de 25 anos. Estudos já apontavam a importância de estimular o cérebro por meio da prática de atividades distintas, hábito seguido à risca pelos super agers. Agora, os pesquisadores querem descobrir se uma ajuda extra, vinda por exemplo da estimulação eletromagnética não invasiva (técnica usada em vários tratamentos), pode tornar qualquer um um super ager.