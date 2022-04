O método que derrotará a próxima pandemia um milhão de vezes mais rápido

Pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, desenvolveram um método capaz de tornar a criação de medicamentos e vacinas um milhão de vezes mais rápida do que atualmente. Além disso, por custos bem abaixo dos gastos hoje. A novidade foi descrita na edição da semana da Nature Chemistry, revista do grupo Nature dedicada ao relato das conquistas do campo da química.

A tecnologia descrita tem o potencial de revolucionar a prevenção e o tratamento de doenças, além de prometer respostas instantâneas em situações de emergências sanitárias como a da pandemia de Covid-19. A criação de uma vacina, por exemplo, seria ainda mais diligente do que foi durante o enfrentamento do coronavírus.

O desenvolvimento de um fármaco exige anos de pesquisa usados em sucessivos testes de moléculas que muitas vezes podem não apresentar qualquer resultado. A técnica criada pelos dinamarqueses, ao contrário, sintetiza e analisa os efeitos de mais de 40 mil diferentes moléculas dentro de um dispositivo cuja área é menor do que a da cabeça de um alfinete. O resultado sai em apenas sete minutos. Há ainda redução drástica no uso de material e energia usados.

O método se baseia na nanotecnologia. “Os volumes são tão pequenos que o uso do material pode ser comparado à utilização de um litro de água e um kilo de material em vez do volume inteiro de água de todos os ocenos para testar o material correspondente à toda massa do Monte Everest”, disse Nikos Hatzakis, coordenador da equipe responsável pela técnica.