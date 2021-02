Novas variantes já foram detectadas em 10 estados e Distrito Federal

O Brasil já tem 185 casos confirmados de novas variantes do novo coronavírus, sendo 173 casos da variante P.1, identificada no Amazonas, e 12 confirmações da cepa de origem inglesa. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, não há registro da circulação da variante da África do Sul.

Até segunda-feira, 15 de fevereiro, os seguintes estados apresentaram casos confirmados da variante amazônica: Amazonas (110), Pará (11), Roraima (7) São Paulo (9), Ceará (3), Paraíba (10), Piauí (1), Espírito Santo (17), Santa Catarina (1) e Rio de Janeiro (4). Nos últimos cinco estados – PB, PI, ES, SC e RJ – os casos foram importados do Amazonas, segundo o Ministério da Saúde.

Sobre a variante do Reino Unido, já foram identificados casos isolados nos estados de São Paulo (9), Distrito Federal (2) e Rio de Janeiro (01). A confirmação destas novas variantes no país e o aumento do número de casos confirmados alertam para a necessidade de manutenção e intensificação dos cuidados preventivos, incluindo lavar as mãos com água e sabão, usar máscara, usar álcool em gel, manter o distanciamento social e evitar aglomerações.

Nos últimos dados disponibilizados neste sábado, 20, o Ministério da Saúde registrou 57.472 novos casos e 1.212 novas mortes. No total, são 10.139.148 casos e 245.977 óbitos confirmados em todo o território nacional.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até as 18h deste sábado, 20: