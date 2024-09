Mulheres tendem a perder mais peso com o remédio tirzepatida, diz estudo

Uma pesquisa divulgada no encontro anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, em Madri, indica que as mulheres perdem mais peso com o uso da tirzepatida no comparativo com os homens. Segundo análise em cima dos dados dos ensaios clínicos, enquanto elas chegaram a reduzir 24% da massa corporal, eles alcançaram o limite de 18%, em média.

A tirzepatida, desenvolvida pelo laboratório americano Eli Lilly, é um medicamento da classe dos duplos agonistas, mimetizando dois hormônios que atuam no controle da saciedade e dos níveis de glicose no sangue. Foi aprovada no Brasil sob o nome comercial Mounjaro para o tratamento do diabetes tipo 2, mas ainda aguarda lançamento. Nos EUA e na Europa, a versão batizada de Zepbound é destinada a pacientes com obesidade.

Ao avaliarem os resultados de todos os braços do estudo internacional SURMOUNT, os cientistas identificaram, entre as mulheres, uma perda de peso corporal de 11 a 27%. Nos homens, a redução foi de 8 a 19%.

Os líderes do trabalho ainda não têm uma explicação definitiva para as diferenças significativas e ressaltam que o medicamento é eficaz para ambos os públicos.

Uma das hipóteses é que a discrepância dos efeitos se deva à distribuição de gordura pelo corpo e à liberação dos hormônios. O curioso é que, segundo a literatura médica, mudanças no estilo de vida e intervenções para a obesidade em geral proporcionam um maior emagrecimento entre membros do sexo masculino – o que não significa que o novo peso será mantido no longo prazo.

A análise dos dados também aponta que as mulheres experimentaram mais efeitos colaterais gastrointestinais, como náuseas e vômitos, o que não justificaria o resultado na balança, uma vez que as reações costumam ir embora à medida que o tratamento prossegue.

Embora os ensaios envolvam mais mulheres do que homens, a investigação levou em conta as informações obtidas nos exames e no acompanhamento clínico de maneira proporcional.

Em junho deste ano, um estudo mostrou que as mulheres também podem emagrecer mais do que os homens ao usar a semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, ambos fabricados pela Novo Nordisk e disponíveis no país.

