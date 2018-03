Mulher morre após fazer escova progressiva

Uma mulher morreu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, após realizar um procedimento químico no cabelo. Márcia Gomes Alves Fernandes, de 48 anos, deu entrada no Pronto-Socorro Municipal de Pindamonhangaba na quarta-feira, 14 de março, e faleceu no dia seguinte. De acordo com a prefeitura, responsável pelo local de atendimento, a paciente morreu por “insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e asma, decorrentes de uma intoxicação por produto químico no cabelo, pescoço e nas vias respiratórias,de correntes da inalação”.

Embora o produto químico que causou a intoxicação não tenha sido identificado, acredita-se que a reação tenha sido causada por uma escova progressiva com formol. A vítima, que sofria de problemas respiratórios, realizava alisamentos no cabelo e já havia apresentado reações alérgicas antes. No entanto, nenhuma tão grave.

Produto proibido

Desde 2005, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), limitou o uso de formol em produtos estéticos a uma concentração máxima de apenas 0,2%. Essa quantidade não é suficiente para alisar os fios e age apenas como conservante do produto. No entanto, muitos salões driblam a recomendação.

O formol é uma substância extremamente tóxica, alergizante e cancerígena. De acordo com a Anvisa, os riscos do formol para a saúde são decorrentes da inalação da substância, que pode causar desde irritação até câncer nas vias respiratórias superiores. Isso acontece porque o procedimento de alisamento capilar envolve o aquecimento dos fios através do uso do secador e chapinha que provocam a evaporação do formol.

Problemas para a saúde

O contato com essa substância pode levar à irritação da pele, dor e queimaduras. Já a inalação pode causar irritação na garganta, tosse, diminuição da frequência respiratória e mesmo pneumonia. A longo prazo, podem ocorrer também: boca amarga, dores de barriga, enjoos, vômitos, desmaios, além de feridas na boca, narinas e olhos, e câncer nas vias respiratórias superiores.

Como saber se um produto tem formol?

O formol tem um cheiro característico e forte, já causando irritação momentânea. Portanto, se você sentir um cheiro forte e que te faça tossir durante o procedimento, peça para o profissional parar imediatamente e retirar o produto.

Substâncias permitidas para alisamento

A Anvisa disponibiliza uma lista de substâncias permitidas para alisamento capilar, como: ácido tioglicólico, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio, hidróxido de guanidina, entre outras.

Tintas de cabelo e outros produtos também podem causar reações alérgicas em quem já tem sensibilidade. O ideal é fazer um teste, passando um pouco do produto no braço, antes de utilizá-lo na cabeça inteira, por exemplo.

De acordo com a prefeitura de Pindamonhangaba, todos os estabelecimentos da cidade são submetidos a fiscalizações periódicas para avaliar as condições de uso. No caso da morte de Márcia, ninguém foi punido pois nem a prefeitura nem a família sabem onde o procedimento foi realizado.

Produtos proibidos

Na última segunda-feira, a Anvisa proibiu a venda, distribuição, divulgação e utilização de quatro alisantes de cabelo após análises feitas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco terem identificado níveis de formol acima do limite tolerado pela legislação nesses produtos.