Moderna fecha contrato para distribuição de vacina contra Covid no Brasil

A empresa de biotecnologia Moderna anunciou nesta terça-feira, 22, que fechou um contrato para a distribuição de sua vacina contra a Covid-19, a Spikevax, para 18 países da América Latina, entre eles o Brasil, Argentina, Colômbia e México. A parceria foi firmada com a farmacêutica Adium Pharma SA, que vai apoiar a comercialização do imunizante na região.

A vacina da Moderna usa a tecnologia de RNA mensageiro, assim como o imunizante da Pfizer, e, segundo a empresa, já foi aprovada para uso em 70 países, como Canadá, Japão, Reino Unido e Israel. No ano passado, de acordo com balanço da companhia, 807 milhões de doses foram enviadas globalmente – cerca de 25% para países de baixa e média renda -.

No Brasil, a Zodiac Produtos Farmacêuticos, subsidiária da Adium no país, estará à frente da condução das operações. Mas a incorporação do imunizante às opções contra a Covid-19 disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), depende de processos, como aprovação para uso no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Nossa nova parceria com a Adium ajudará a garantir amplo acesso e entrega de nossa vacina Moderna Covid-19 para pessoas em toda a América Latina”, disse Stéphane Bancel, CEO da Moderna, em comunicado.

Segundo Stéphane, esse tipo de expansão permite que a empresa ofereça opções para a população se proteger contra a Covid-19 e “futuras doenças evitáveis ​​por vacina”.