Máquina em metrô de SP entrega profilaxia pré e pós-exposição ao HIV

Nas estações de metrô da cidade de São Paulo, já é comum encontrar totens com distribuição gratuita de camisinhas, uma facilidade para evitar relações sexuais desprotegidas e o risco de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), inclusive o HIV — vírus causador da aids –. Agora, mais uma camada de proteção chega ao meio que transporta milhares de pessoas por dia com a instalação de uma máquina que entrega profilaxia pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP, respectivamente), além de kits de testagem para detecção do vírus, na Estação Luz da Linha 4-Amarela.

Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a ação tem como foco aumentar o acesso da população ao método preventivo em um ponto estratégico da cidade: a estação está no caminho de quem utiliza a Linha 1-Azul, também do metrô, e as linhas 7-Rubi e 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Outra máquina com a mesma finalidade foi colocada em junho na Estação Vila Sônia, localizada no outro extremo da Linha 4-Amarela.

“Essa é mais uma parceria que fizemos com a Secretaria de Saúde e é de extrema importância para a população. É uma forma de irmos além dos nossos serviços de mobilidade, contribuindo com as pessoas nos locais onde atuamos”, disse, em nota, Jocelyn Cibelle Cárdenas Mora, gerente de Comunicação da ViaQuatro e ViaMobilidade.

O acesso às profilaxias e à testagem é uma importante ferramenta ao combate às novas infecções pelo HIV e deve ocorrer sem tabus, vergonha ou preconceitos para garantir mais conhecimento sobre a doença e queda no número de casos.

No estado de São Paulo, há um declínio de notificações. No ano passado, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde registrou 3.009 casos de HIV. Em 2022, foram 6.759. A capital paulista passa pelo mesmo movimento, com redução de 3.761 casos notificados em 2016 para 2.066 casos em 2022.

É importante ter em mente que a PrEP e a PEP não evitam as demais infecções sexualmente transmissíveis, então, o uso de preservativo durante o sexo continua sendo recomendado.

Como retirar a PrEP e PEP no metrô

Para fazer a retirada tanto da PrEP quanto da PEP nas máquinas do metrô, é necessário realizar uma consulta médica on-line por meio do SPrEP, disponível no aplicativo e-saúdeSP.

A teleconsulta será agendada e o profissional vai emitir a receita com o QR-Code que será lido pela máquina. O horário das consultas é das 18h às 22h. O passo a passo está aqui.

PrEP e PEP têm objetivos distintos. A PrEP é um meio de prevenção contra a infecção pelo HIV. O usuário toma, diariamente, uma pílula composta pelos medicamentos tenofovir e entricitabina para criar um tipo de bloqueio em rotas usadas pelo HIV para infectar o organismo. Assim, é criado um efeito protetor caso ocorra contato com o vírus.

A PEP é um medicamento emergencial anti-HIV que deve ser administrado por 28 dias em caso de sexo desprotegido com risco de infecção.

Vacina contra HPV para quem usa PrEP

Desde o início do mês, pessoas de 15 a 45 anos que tomam a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) foram incluídas no público-alvo da vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV. A IST está relacionada com cânceres de colo do útero, vulva, pênis, anus e orofaringe, além de verrugas nos órgãos genitais.

A vacina é ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos no esquema de dose única, estratégia adotada neste ano. Também é recomendada para pessoas de 9 a 45 anos que vivem com HIV e aids, pacientes oncológicos, pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR) e transplantados em um esquema com três doses, bem como pessoas de 15 a 45 anos de idade imunocompetentes vítimas de violência sexual.