Joyce Hasselmann é submetida a uma histerectomia, a retirada do útero

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) se submeteu no domingo, dia 1, a uma cirurgia de histerectomia, a extração total do útero. O órgão estava tomado de miomas, um tipo de tumor benigno. Dias antes a deputada havia tido sangramentos, sintoma que a fez procurar os médicos. A internação ocorreu no sábado.

No mesmo procedimento, realizado no Vila Nova Star, em São Paulo, Joyce operou a hérnia de hiato. O problema é causado por um afrouxamento na musculatura entre o peito e o abdômen. Como resultado, podem surgir refluxo e queimação. As cirurgias foram feitas por laparoscopia. A equipe médica responsável pelo caso é formada por Ludhmila Hajjar, por Marcelo Salem e Rogério Moreno.

Ela deverá ficar afastada das funções legislativas por 10 dias.