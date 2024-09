Janja, Xuxa e Renato Kfouri: Lula concede medalha Oswaldo Cruz de saúde

Nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu a medalha de ouro do mérito Oswaldo Cruz, destinada a pessoas e entidades que contribuíram de alguma forma com a saúde dos brasileiros, para 22 autoridades e personalidades e 10 associações.

Entre os homenageados, estão o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás; o presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Mario Santos Moreira; a pesquisadora Margareth Dalcolmo e Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

“Receber um prêmio é sempre uma alegria, mas esse, em especial, me enche muito de orgulho por ser uma medalha de um médico sanitarista, que há tanto tempo atrás, já lutava pelas causas da saúde pública nesse país”, diz Kfouri, incansável defensor das vacinas no Brasil. “Figurar entre as pessoas que já receberam essa honraria reflete esse propósito de vida”, completa.

Criada em 1970, a medalha que leva o nome de Oswaldo Cruz, médico, sanitarista, cientista e fundador da saúde pública brasileira, também foi entregue a personalidades como a ex-ginasta Daiane dos Santos e a apresentadora Xuxa Meneghel, ambas embaixadoras do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde; além da empresária Luiza Trajano e a primeira-dama Rosangela Lula da Silva (Janja), que não tiveram suas contribuições para a saúde especificados.

Confira todos os contemplados com a medalha de ouro Oswaldo Cruz:

Aparecida dos Santos Bezerra: enfermeira que atua na saúde indígena e vacinadora na Baía da Traição (PB);

Atila Iamarino: biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro;

Cristiana Maria Toscano Soares: médica, vice-chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás (UFG) e membro do Comitê Crise Covid-19 da UFG;

Daiane Garcia dos Santos: ex-ginasta e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

Dorinaldo Barbosa Malafaia: deputado Federal e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina da Câmara dos Deputados;

Esper Georges Kallás: diretor do Instituto Butantan;

Fabio Baccheretti Vitor: presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais;

Francisco de Assis de Oliveira Costa: deputado federal e presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados;

Hisham Mohamad Hamida: presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e secretário Municipal de Saúde de Pirenópolis (GO);

Humberto Costa: senador e presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal;

Ivan Baron: pedagogo, influenciador e ativista anticapacitista potiguar;

Jayme Martins de Oliveira Neto: juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e membro da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);

José Cassio de Moraes: médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo;

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues: empresária;

Margareth Maria Pretti Dalcolmo: pesquisadora e membro da Academia Nacional de Medicina (ANM);

Maria da Graça Xuxa Meneghel: atriz, apresentadora, cantora, empresária e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

Mario Santos Moreira: presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);

Meiruze Sousa Freitas: farmacêutica e Diretora da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

Renato Kfouri: vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);

Rosangela Lula da SIlva (Janja): primeira-dama do Brasil;

Rosileia Maria de Souza: presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, no município de Gentio do Ouro (BA);

Sirlene de Fátima Pereira: enfermeira em atuação no Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Entidades e associações:

Agência de Notícias das Favelas (ANF);

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco);

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn);

Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Conacs);

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef);

Instituto Todos pela Saúde (ITpS);

Organização Panamericana da Saúde (Opas);

Rotary Club;

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);

Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).