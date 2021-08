Felipe Neto testa positivo para Covid-19

O youtuber ​Felipe Neto anunciou nesta quarta-feira 11, em sua conta oficial do twitter, que testou positivo para o coronavírus. “Infelizmente estou com Covid. Faço exames semanais para checagem e hoje veio o positivo. Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi p​a​ra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares”, escreveu ele, que tomou a primeira dose da vacina há 12 dias . “Sempre postava aqui ‘negativei, galera, mais um negativo’. Infelizmente, hoje a notícia é de positivo.”

​Felipe, crítico​ ferrenho​ da gestão do presidente Jair Bolsonaro, a quem já chamou de “gen​o​cida”, tranquilizou seus seguidores dizendo que está bem e assintomático e avisou que vai se distanciar da namorada, a digital influencer Bruna Gomes, vacinada nesta terça-feira 10, até que esteja recuperado. “Vou fazer o que o protocolo diz, beber muitos líquidos e, se tiver algum sintoma, trat​á-los.​ Já estou em contato com meu médico”.