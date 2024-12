Dezembro Vermelho: entenda a origem da campanha

Você conhece o Dezembro Vermelho? Instituída na lei nº 13.504, em 2017, a campanha existe para alertar sobre a prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Algumas ações obrigatórias da campanha são: iluminação de prédios públicos com luzes de cor vermelha; promoção de palestras e atividades educativas; veiculação de campanhas de mídia e realização de eventos. O termo entrou na lista dos mais pesquisados no Google Trends desta segunda, 2.

Apesar do Dezembro Vermelho ter sido criado somente em 2017, ele deriva do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que foi criado pelo Ministério da Saúde em 1988, seguindo orientação da Organização das Nações Unidas (ONU). O dia escolhido para a celebração anual foi o dia 1º de dezembro.

O que é a Aids?

A Aids é uma doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV). A doença ataca diretamente o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. A Aids pode ser transmitida por relações sexuais sem proteção, por compartilhamento do usos de seringas contaminadas e de mãe para filho durante a gravidez e amamentação, quando nã são tomadas as devidas proteções.

Como é o tratamento da Aids?

Todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com os medicamentos antirretrovirais, imediatamente, e, assim, poupar o seu sistema imunológico. Os medicamentos, também conhecidos como coquetel, evitam que a imunidade caia e que a Aids apareça.

O que são IST?

IST é a sigla para Infecções Sexualmente Transmissíveis. As formas mais comuns de transmissão são através do contato sexual com uma pessoa que esteja infectada, sem uso de preservativo masculino ou feminino, mas também podem ser causadas pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas.

Quais são as principais IST?

– Herpes genital;

– Cancro mole (cancroide);

– HPV;

– Doença Inflamatória Pélvica (DIP);

– Donovanose;

– Gonorreia e infecção por Clamídia;

– Linfogranuloma venéreo (LGV);

– Sífilis;

– Infecção pelo HTLV;

– Tricomoníase.