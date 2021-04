Covid: Brasil ultrapassa marca de 6% da população vacinada com duas doses

O Brasil ultrapassou a marca de 6% da população com esquema vacinal completo. Trata-se de um montante de cerca de 13,8 milhões de pessoas que tomaram duas doses de vacina contra Covid-19. O contingente que tomou ao menos uma dose é superior a 14,2%. Ao todo, o Brasil aplicou 44 milhões de unidades de imunizantes.

As segundas doses dizem respeito — em sua maioria — a imunizantes do tipo CoronaVac, desenvolvidos pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan. Isso porque essa vacina tem até 28 dias de pausa entre as duas doses. Já a vacina de Oxford, produzida em pela universidade no Reino Unido em conjunto com a farmacêutica britânica AstraZeneca, tem pausa de até 12 semanas, prazo que começou a vencer na semana passada, uma vez que as doses iniciais foram aplicadas em 23 de janeiro.

O Brasil chegou a essa cota de 6% por volta de 98 dias após o início da vacinação no país. Nos Estados Unidos, por exemplo, chegou-se a essa média em 72 dias. Já em Israel, foram necessários 31 dias. Atualmente, os dois países contam com mais de 28,6% e 58,6% da população com duas doses aplicadas, respectivamente. Os dados globais são do monitor Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford.

Confira o avanço da vacinação no Brasil