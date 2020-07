Covid-19: casos caem 14,5% em comparação com o último domingo

O Brasil atingiu neste domingo, 5, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 1.603.055 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 64.867 óbitos em decorrência da Covid-19. Apenas nas últimas 24 horas, foram 26.051 novos diagnósticos positivos e 602 mortes. O órgão registrou ainda 906.208 casos recuperados e 631.902 em acompanhamento.

O país registrou um aumento de 9% no número de óbitos e redução de 14,5% no de infecções em relação ao mesmo dia da semana anterior. No último domingo, 28, o painel do governo apontava para 30.476 novos registros e 552 novos óbitos em um dia.

LEIA TAMBÉM

Se a vacina para coronavírus for aprovada, quem vai receber primeiro?

A incidência de Covid-19 em todo o país é de 762,8 pessoas a cada 100 mil habitantes, com taxa de mortalidade de 30,9 por 100 mil habitantes. São Paulo é o Estado com mais casos registrados (320.179), seguido por Ceará (121.464) e Rio de Janeiro (121.292).