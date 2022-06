Casos positivos de Covid-19 aumentam mais de 47% em rede privada

O número de testes positivos para a Covid-19 aumentou consideravelmente entre os dias 15 e 21 de junho: o percentual de resultados positivos passou para 47,19%, segundo informações da Dasa, rede de saúde integrada do Brasil, em suas 980 unidades. Um aumento de quatro pontos percentuais registrados no país.

De acordo com a Dasa, a região Norte foi a única que registrou queda na positividade, caindo de 28,26%, na semana de 8 a 14 de junho, para 20%, de 15 a 21 de junho, com redução de 8%. As demais regiões brasileiras tiveram aumento; com destaque para o Nordeste que apresentou a maior alta nos números, com um crescimento de 7%.

Apesar de não ter um aumento muito significativo de casos registrados nesse período, o Distrito Federal segue com um índice alto de positividade e registra 54,77%, com aumento de 1%. São Paulo e Rio de Janeiro seguem com crescimento de 5% em um comparativo com a semana anterior e registram 47,01% e 48,51%, respectivamente.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

