Anvisa proíbe venda de duas marcas de azeite; veja quais

Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta terça-feira, 24, proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação e a propaganda de azeite das marcas Serrano e Cordilheira. De acordo com a agência, a medida foi tomada porque os produtos foram importados e distribuídos por uma empresas desconhecidas, sem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União e determina a apreensão de todas as unidades que foram importadas. A medida também suspende a comercialização de um lote de coco ralado da marca Coco & Cia. Nessa caso, o recolhimento foi determinado devido a alta concentração de dióxido de enxofre no produto. O uso da substância como conservante é autorizado, mas apenas sob limites seguros para o consumo.

Que produtos foram afetados pela determinação da Anvisa?

Azeite de Oliva extra virgem, 0,5% de acidez, Serrano.

Azeite de Oliva extra virgem, 0,5% de acidez, Cordilheira.

Coco Ralado, lote 030424158, Coco & Cia.

A Coco & Cia ainda não se manifestou em relação a determinação. As marcas Serrano e Cordilheira não foram localizadas.