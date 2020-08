Veja Essa: Neymar, Jair Bolsonaro e Datena

“Parabéns ao Bayer.”

NEYMAR, jogador do PSG, embolando por um mero “n” o gesto elegante de cumprimentar o adversário, o Bayern de Munique, campeão da Champions League. O citado Bayer (de Leverkusen) fez piada em sua página oficial: “Estou de férias, jogando Fifa… mas obrigado”. Ou será referência à empresa do comprimido para dor de cabeça?

“Minha vontade é encher tua boca com uma porrada, tá?”

JAIR BOLSONARO, sendo Bolsonaro na resposta a um repórter que perguntou sobre os depósitos de Fabrício “Rachadinha” Queiroz na conta da primeira-dama Michelle

“Bundão é o senhor.”

JOSÉ LUIZ DATENA, apresentador, replicando o termo usado pelo presidente para qualificar os jornalistas em geral, na segunda bolsonarice da semana

“Possessivah. Pode nem tirar uma casquinha.”

AGUSTIN FERNANDEZ, maquiador de Michelle Bolsonaro, ao postar foto em que é abraçado por Jair e sua cliente faz de conta que quer separar os dois. Fernandez ganhou festinha de aniversário (sem máscara) no Palácio do Planalto

“O Brasil foi líder porque fazia o que os outros lhe diziam que fizesse.”

ERNESTO ARAÚJO, ministro das Relações Exteriores, explicando (mais ou menos) a falta de liderança do país hoje em dia

“A falsidade total. Falsidade e crueldade.Os malditos tuítes mentirosos.”

MARYANNE TRUMP BARRY, irmã do Donald, listando os defeitos do presidente americano, uma pessoa “sem princípios”. As afirmações de Maryanne, que nunca se manifestou sobre o irmão, foram gravadas pela sobrinha Mary em uma série de telefonemas

“A gente não se vê muito fora das turnês. (…) Não ficamos remoendo a mágica do nosso relacionamento.”

RONNIE WOOD, guitarrista dos Rolling Stones desde 1974

“Digo aos jovens que desejam seguir essa carreira: tenham um plano B.”

THIAGO RODRIGUES, ator ex-global que se mudou para Portugal, lembrando que só “um seleto grupo de 1% de artistas” consegue viver da profissão

“Quem não sair para votar estará sendo complacente. E quem é complacente vira cúmplice.”

MEGHAN, duquesa de Sussex, que manteve a cidadania americana e pretende pôr seu voto na urna em 3 de novembro

“Eu odeio dançar, tenho pavor. (…) Fico nervosa, suo no sovaco.”

GIOVANNA ANTONELLI, atriz, que, para não perder “a maior oportunidade da vida”, encarou meses de dança do ventre na novela O Clone (2001)

“O Carnaval é uma festa de aglomeração. Não é uma festa que se pode fazer cada um em seu metro quadrado.”

IVETE SANGALO, cantora de muitos carnavais, que é a favor do adiamento da folia em 2021

“Uma coisinha pequenininha, careca e cor-de-rosa.”

BRANDIE SMITH, vice-diretora do Zoológico Smithsonian, de Washington, descrevendo o filhote recém-nascido da panda Mei Xiang

“Lá fui eu, peladão, circulando pelos cenários, pela externa. Sou pródigo em pelos, todos eles eriçados de constrangimento.”

TONY RAMOS, ator, protagonista do primeiro nu em novela, exibido em O Astro (1977)

“Por segurança, estou de quarentena, descansando.”

USAIN BOLT, corredor recordista, em vídeo em que aparece deitado na cama. Ele testou positivo para Covid-19 depois de uma animada festa de aniversário

“Foi o primeiro dia em que eu fiquei com o Beco. Caramba, saí do quarto com menos 2 quilos.”

XUXA, apresentadora, ao ver uma foto dos tempos em que namorou o piloto Ayrton Senna, o Beco

Publicado em VEJA de 2 de setembro de 2020, edição nº 2702