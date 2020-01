SobeDesce: de Gabriel Jesus a Damares Alves

SOBE

1917

O filme, ambientado na I Guerra Mundial e com estreia no Brasil prevista para o dia 23, brilhou no Globo de Ouro: ganhou os prêmios de melhor drama e melhor diretor (Sam Mendes).

Gabriel Jesus

Com preço estimado em mais de 500 milhões de reais, o jogador do Manchester City superou Neymar como o craque brasileiro mais valorizado do mundo, segundo ranking do Observatório de Futebol.

Antidepressivos

O consumo desses medicamentos no país cresceu 23% entre 2014 e 2018, de acordo com um estudo da Funcional Health Tech.

DESCE

Deepfake

O Facebook vai banir vídeos com manipulações que não sejam evidentes e que pareçam autênticos.

Damares Alves

Em novo movimento obscurantista e contrariando as modernas políticas públicas contra a gravidez precoce, a ministra defendeu a abstinência sexual como a única alternativa 100% eficaz contra o problema.

Carlos Zarattini

O deputado petista Carlos Zarattini teve de se retratar depois de publicar, no dia 6, um vídeo com cenas de um jogo de celular como se fossem do assassinato do general iraniano Qasem Suleimani.

Publicado em VEJA de 15 de janeiro de 2020, edição nº 2669