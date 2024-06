SobeDesce: de Paulo Coelho a Hamilton Mourão

SOBE

Antonio Rueda

Vencedor de uma longa e violenta disputa com o deputado Luciano Bivar pelo comando do União Brasil, o advogado tomou posse como presidente da legenda no último dia 11.

Paulo Coelho

A Netflix anunciou que está produzindo um filme baseado no primeiro best-seller do autor, O Diário de um Mago, publicado em 1987.

Suco de laranja

Um estudo da USP revelou que o consumo da bebida pode trazer grandes benefícios para a saúde intestinal e contribuir para a prevenção de doenças crônicas.

DESCE

Hamilton Mourão

Pode isto, senador? O político do Republicanos-RS pediu que o governo de Javier Milei conceda asilo político aos condenados pelo 8 de Janeiro que fugiram para a Argentina.

Pros

A PF deflagrou ação por desvio de recursos do fundo partidário e eleitoral da legenda. Os crimes teriam ocorrido em período anterior à incorporação dela pelo Solidariedade.

Marcelinho carioca

O ex-craque do Corinthians teve um apartamento leiloado por uma dívida de condomínio de mais de 2 milhões de reais.

Publicado em VEJA de 14 de junho de 2024, edição nº 2897