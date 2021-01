SobeDesce: das fintechs à nota de 200 reais

SOBE

Fintechs

As startups financeiras do país captaram mais de 1,9 bilhão de dólares em 2020 — 73% a mais que em 2019 e um recorde histórico, segundo a Distrito Dataminer.

Lupin

No mês de estreia, a série francesa da Netflix, sobre um ladrão que busca vingar a morte do pai, deve alcançar 70 milhões de espectadores no mundo.

Robert Lewandowski

Melhor jogador do planeta pela Fifa em 2020, o polonês chegou a 21 gols em dezesseis rodadas no Campeonato Alemão, superando a marca do lendário alemão Gerd Müller, que anotou vinte em 1968/69.

DESCE

Nota de 200 reais

Apenas 13% dos 450 milhões de cédulas anunciadas pelo Banco Central estão em circulação. O crescimento dos meios de pagamentos digitais, como o Pix, está entre as causas do fracasso.

Segurança no trânsito

A fiscalização por radares móveis nas estradas federais caiu 75% no ano passado. A queda vem desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro mandou suspender seu uso, o que foi revertido na Justiça.

Cruzeiro

Rebaixado pela primeira vez em 2019, em meio a uma crise esportiva, financeira e política, o clube não conseguiu voltar à Série A e passará 2021, ano do centenário, fora da elite do futebol brasileiro.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722