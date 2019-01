SOBE

Plano de saúde de Queiroz

O amigo dos Bolsonaro, morador de uma humilde casa na periferia do Rio, que movimentou mais de 1 milhão de reais em um ano, teve um tumor retirado do intestino no Albert Einstein, hospital cuja diária supera 5 000 reais.

Setor automotivo

A produção de carros no país subiu 6,7% em 2018, para 2,88 milhões de unidades, o maior nível desde 2014.

Arrascaeta

O meia do Cruzeiro foi comprado pelo Flamengo por quase 64 milhões de reais, na maior contratação do futebol brasileiro desde a aquisição de Tévez pelo Corinthians, em 2004.

DESCE

Mercúrio

Desde 1º de janeiro, é proibido fabricar, importar ou vender no país termômetros e medidores de pressão arterial que usam coluna de mercúrio para diagnóstico. A proibição faz parte de um acordo global para reduzir o uso do metal.

Vídeo Show

Em razão da baixa audiência, a Rede Globo cancelou o programa vespertino, que completaria, em 2019, 36 anos de existência.

Rio de Janeiro

Delta e American Airlines fecharão as rotas entre a capital fluminense e Nova York em março, e a Latam cessará de operar para Orlando em abril. A cidade ficará sem voos diretos para os dois destinos.

Publicado em VEJA de 16 de janeiro de 2019, edição nº 2617