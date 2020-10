Leitor: ‘O Dilema das Redes’, Ricardo Barros e racismo nas empresas

Atualizado em 1 out 2020, 13h54 - Publicado em 2 out 2020, 06h00

Sim, as redes sociais são um perigo quando se transformam em vício, quando viram plataforma de desinformação, valorizando o ódio, a luxúria, a discriminação. Contudo, se houver um uso sensato, como atalho para espalhar boas ideias e promoção de causas humanitárias, que belo recurso temos em mãos (“O preço dos likes”, 30 de setembro).

Fernanda Lopes

Maringá, PR (via LinkedIn)

O documentário O Dilema das Redes é estarrecedor.

Margo Loureiro

Vila Velha, ES (via Facebook)

Anoto uma contradição, e eu mesmo faço parte dela: o erro é usar as redes sociais para falar do lado negativo das redes sociais.

Matheus Andrade

Guarapuava, PR (via Facebook)

Depois de assistir ao documentário e ler a reportagem de VEJA, faço uma confissão: me arrependo de fazer parte de uma rede social. Ah, se eu pudesse voltar atrás — mas não é como uma carta de papel, que basta rasgar para esquecer o conteúdo.

Noel Serpa

São Paulo, SP (via Facebook)

O problema: uma geração que nasceu e cresceu com todas as ferramentas tecnológicas à disposição, e não sabe usá-las.

Rafael Ferret

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

A imprensa elegeu as redes sociais como “inimigos da democracia” justamente por elas fazerem o que a mídia não faz: dar voz a todos. Todos os lados. Todas as versões. O bem e o mal, o certo e o errado. Nunca se debateu tanto, sobre tudo, como se debate agora. Se isso não é democracia, não sei o que é.

Victor Augusto

São Paulo, SP (via Facebook)

CORRUPÇÃO

Ricardo Barros é figurinha conhecida, foi vice-líder do governo de FHC, esteve com Lula e Dilma, foi ministro de Temer e agora está com Bolsonaro. Ele não tem orientação política, é um membro puro-sangue do Centrão. O pessoal do Paraná o conhece bem (“É o fim da picada”, 30 de setembro).

Renato Ferreira

Curitiba, PR (via Facebook)

Ué, mas a corrupção não ia acabar?

Jacob Marques

Trairi, CE (via Instagram)

TRAINEES DO MAGALU

Acusam o Magalu de fazer marketing com o programa de inserção de trainees negros (“O caminho da igualdade”, 30 de setembro). Não é. Se há contratações nessa seleção, não me parece ser uma ação de propaganda. O emprego altera o cotidiano das famílias, mexe com a cultura empresarial. São candidatos a vagas de carne e osso, reais. Não são personagens fictícios.

Sérgio Coutinho dos Santos

Maceió, AL (via Facebook)

AUGUSTO ARAS

A Lava-Jato foi usada na campanha de Bolsonaro. Agora, depois de eleito, parece que a operação já não serve mais (“A busca do equilíbrio”, entrevista de Páginas Amarelas, 30 de setembro).

Eliana Oliveira

São Paulo, SP (via Instagram)

EXTREMA DIREITA NA ALEMANHA

Tudo o que é extremo faz mal, pois gera intolerância, egoísmo e autoritarismo. Seja de direita, seja de esquerda, seja de qualquer outra denominação (“Passado incômodo”, 30 de setembro).

Tamiris Brandino

Guarulhos, SP (via Instagram)

Infelizmente a história não ensinou nada. Só deixou por um tempo as vozes adormecidas. Que triste.

Graciella Cremonini

São Paulo, SP (via Instagram)

DONALD TRUMP

Nas últimas eleições, Trump também estava atrás da democrata Hillary Clinton, que de fato ganhou mais votos, mas perdeu no colégio eleitoral formado por delegados. Difícil o filme não se repetir. Trump provavelmente vencerá novamente (“O candidato sem filtros”, 30 de setembro).

Rogério Marques Santos

São Paulo, SP (via Instagram)

“Sorte deles! Podem agora levar uma vida mais divertida, longe dos protocolos da realeza.” (“Harry & Meghan, Inc.”, 30 de setembro)

Fernanda Fortes

Curitiba, PR (via Facebook)

LEITURA

Em casa deu certo. Meu filho ama livros, sonha em ter uma biblioteca. Só em 2020 já leu sessenta obras (“Cultivando a imaginação”, 30 de setembro).

Melissa Santos Oliveira

Barra do Garças, MT (via Facebook)

TECNOLOGIA

Vou imprimir dinheiro, então, como em La Casa de Papel (“Filé a jato”, 30 de setembro).

Layane Matos

São Paulo, SP (via Facebook)

Quero saber se a impressora 3D que imprime carne seria capaz de imprimir arroz.

Jane Chokoukou

São Paulo, SP (via Facebook)

PANTANAL

Água é vida. Tomara que agora chova sem parar (“A esperança virou cinza”, 30 de setembro).

Heitor Bumussa

Americana, SP (via Instagram)

CORREÇÕES:

– O empresário Henrique Constantino não foi preso na Operação Sépsis, em torno da corrupção no FI-FGTS, como consta da nota “No verão passado”, na seção Radar de 18 de setembro. Constantino foi alvo de busca e apreensão, e não chegou a ser detido.

– O advogado Roberto Podval pagou o aluguel de seu imóvel em São Paulo, ao contrário do que informa a nota “A crise é para todos”, na seção Radar de 18 de setembro.

