MORRERAM Mort Walker, cartunista americano, criador do personagem Recruta Zero. Desde pequeno ele demonstrava ter talentos gráficos, influenciado pela mãe, Carolyn Richards, ilustradora de um jornal local. Aos 14 anos, já vendia trabalhos a revistas e, aos 18, tornou-se editor da Hallmark Card, famosa empresa de cartões-­postais. Quando Walker tinha 20 anos, contudo, sua carreira foi interrompida pela II Guerra Mundial (1939-1945), na qual ele serviu em território italiano. Em 1948, após retornar da Europa, formou-se em artes na Universidade do Missouri. Com o repertório de suas observações dentro do Exército, e inspirado na figura de um colega alto e magro apelidado de Spider, desenhou o Recruta Zero, que rapidamente ganhou simpatia. Suas histórias atingiram 200 milhões de leitores, de mais de cinquenta países, e se tornaram ícones da cultura pop. Ele desenhou diariamente as tiras do Recruta por 68 anos. Os filhos Brian e Greg prometem dar continuidade às aventuras. Dia 27, aos 94 anos, de pneumonia, em Connecticut (EUA).