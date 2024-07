Santo nas redes: Vaticano anuncia canonização de Carlo Acutis

No Consistório realizado nesta segunda-feira, 1º, o Papa Francisco anunciou que o jovem Carlos Acutis será inscrito no Álbum dos Santos em data ainda a ser determinada. A noticia foi comemorado pelo bispo dom Domenico Sorrentino, da diocese de Assis, na Itália. “A data ainda não está definida, mas temos a certeza de que o Santo Padre vai escolher uma ocasião significativa”, disse.

A expectativa por esse momento está alta desde maio, quando o Papa reconheceu um milagre realizado por Acutis. De acordo com o líder da igreja católica, foi por intercessão do jovem santo que Valéria, uma jovem costarriquenha que entrou em coma após uma queda de bicicleta, conseguiu se curar. Um outro milagre realizado por ele teria ocorrido em 2013, em uma igreja brasileira, no município de Campo Grande, onde uma criança que tocou uma reliquia de Carlo teria sido curada de uma condição no pâncreas.

Segundo Sorrentino, a comunidade católica da cidade de Assis, onde está exposto o corpo de Acutis, passará os próximos meses se preparando para o momento da canonização. “A nossa Igreja de Assis fará o possível para acolher tantos peregrinos e devotos que se multiplicam no mundo”, afirmou o bispo. “Francisco e Carlo juntos formam uma equipe excepcional para o anúncio do Evangelho, mostrando a verdade daquilo que o Beato Carlos gostava de dizer aos jovens: Só Jesus é capaz de tornar originais e não fotocópias, enchendo de alegria a nossa vida.”

Ele ainda anunciou a republicação do livro Originais não fotocópias, Carlos Acutis e Francisco de Assis, que documenta “de modo convincente” os milagres realizados pelo santo.

Quem foi Carlo Acutis?

Com uma vida muito normal, o jovem italiano gostava de jogar vídeo game, queria aprender programação e tinha uma forte vocação religiosa, tendo uma devoção aos milagres eucarísticos. Ele morreu em 2006, aos 15 anos, após ser diagnosticado com uma leucemia. Desde lá, há uma defesa de canonização do adolescente, que nos anos vindouros teria dois milagres atribuídos à sua intercessão.

Em que contexto ocorre a canonização?

Em reportagem publicada em junho, por VEJA, é mostrado que, apesar do apelo entre os fiéis, a canonização do jovem também representa uma estratégia da igreja católica para renovar os estereótipos da fidelidade à religião e atrair um rebanho renovado. “O exemplo de Carlo Acutis é apenas o primeiro de muitos outros semelhantes que virão”, disse à repórter o pároco e professor de filosofia e teologia dos seminários da diocese de Jacarezinho, Alex Nogueira.